Чемпион мира решением защитил титул в главном событии вечера бокса в США

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Чемпион мира решением защитил титул в главном событии вечера бокса в США

Бой состоял из 12 раундов.

Чемпион мира решением защитил титул в главном событии вечера бокса в США
Фото: twitter.com/MatchroomBoxing©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Чемпион мира по версии WBC в легком весе до 61,2 килограмма 21-летний американец Девин Хэйни (25-0, 15 KO) победил 38-летнего кубинского боксера Юриоркиса Гамбоа (30-4, 18 KO) и этим самым успешно провел вторую защиту своего титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок в Голливуде (штат Флорида, США) прошел все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Хейни - 119-109 и дважды 120-107.

Стоит отметить, что Хэйни с первых минут уверенно вел бой, тогда как Гамбоа лишь временами взрывался, каким-то образом достояв до финального гонга. Так что итог встречи получился закономерным.
Отметим, что в андеркарте экс-боксер "Астана Арланс" Филип Хргович разбил за пять раундов Райделла Букера и одержал 12 победу на профи-ринге.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Профессиональный бокс WBC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:52
Бокс

Чемпион мира решением защитил титул в главном событии вечера бокса в США
Сегодня
10:00
Бокс

Экс-боксер "Астана Арланс" разбил соперника за пять раундов и одержал 12 победу на профи-ринге
Вчера
23:46
Бокс

Скандальный россиянин Тищенко завоевал титул от WBO
Вчера
21:26
Бокс

Шеремета подтвердил новую дату боя с Головкиным
Вчера
20:46
Бокс

Казахстанский боксер Залилов потерпел поражение в карде у Тищенко
Вчера
18:16
Бокс

Пояс Black Lives Matter будет стоять на кону боя Майк Тайсон - Рой Джонс
Вчера
15:37
Бокс

Названы потенциальные соперники "Канело" после ухода с платформы Головкина
Вчера
14:33
Бокс

Де Ла Хойя выступил с заявлением по уходу "Канело" из его компании
Вчера
11:07
Бокс

Назван следующий соперник "Канело" после ухода из Golden Boy и DAZN
Вчера
08:37
Бокс

Названа новая дата боя Головкина с Шереметой за титул IBF
6 ноября
23:40
Бокс

Прощай третий бой с Головкиным? "Канело" ушел от DAZN и Golden Boy
6 ноября
19:43
Бокс

В Великобритании высказались о бое Елеусинова за титул от IBF
5 ноября
23:00
Бокс

Стал известен гонорар Александра Усика за бой с Дереком Чисорой
5 ноября
21:20
Бокс

Несостоявшийся соперник Головкина вышел из тюрьмы и собрался вернуться в ринг
5 ноября
20:40
Бокс

"Монстр" отобрал лидерство у "Канело" в рейтинге P4P. Головкин остался на своем месте
4 ноября
22:46
Единоборства

"За что?". Костя Цзю выступил против присвоения Хабибу звания Героя России
3 ноября
23:34
Бокс

Завоевание дивизиона переносится. Титульные поединки Алимханулы будут в следующем году?
3 ноября
15:48
Бокс

В ожидании истребителя "Питбулей". Вынужденный простой Садриддина Ахмедова и долгожданное возвращение на ринг
3 ноября
10:01
Бокс

Видео нокаута, или как казахстанского боксера вырубили за 30 секунд до окончания боя
3 ноября
00:23
Бокс

Казахстанский боксер был нокаутирован за 30 секунд до окончания боя
2 ноября
23:32
Бокс

Уайлдер пригрозил Фьюри судом, если их третий бой сорвется
2 ноября
15:26
Бокс

Призеры Олимпиады, чемпионата мира и Азии. Кто еще из сборной Казахстана по боксу мог бы выступить в профи
2 ноября
10:44
Бокс

Алимханулы сделал заявление о следующем бое
1 ноября
20:41
Бокс

Определились финалисты за "Золотой контракт" из Казахстана и обладатели титулов от WBC и WBO
1 ноября
19:36
Бокс

Снимавшаяся для Playboy чемпионка мира по боксу впервые проиграла и лишилась титула
1 ноября
17:17
Бокс

Главный тренер разобрал дебют лидеров сборной Казахстана по боксу в профи
1 ноября
10:28
Бокс

Протеже Мейвезера выиграл бой ярчайшим нокаутом и объединил титулы в двух дивизионах
1 ноября
08:00
Бокс

Усик победил Чисору и передал привет Джошуа
1 ноября
07:42
Бокс

Мурат Гассиев выиграл бой за 107 секунд после двухлетнего перерыва
1 ноября
00:38
Бокс

Чемпион Азии из Казахстана одержал победу во втором бою в профи
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика