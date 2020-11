Назван следующий соперник "Канело" после ухода из Golden Boy и DAZN

Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе и WBA во втором среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес планирует провести свой следующий поединок против чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе американца Калеба Планта, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер в своем твиттере, "Канело" и Плант начнут переговоры по бою на 19 декабря на PPV в суперсреднем весе, как только мексиканец завершит отношения с промоутерами. Также он отмечает, что оба бойца хотят этого, и если сделка будет завершена, поединок может пройти в Техасе.

