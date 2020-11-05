Стал известен гонорар Александра Усика за бой с Дереком Чисорой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик
заработал 1,5 миллиона фунтов стерлингов за бой с Дереком Чисорой
без учета бонусов от ТВ и продаж платных трансляций, а британец - четыре миллиона. Об этом сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на Total Sportal.
В поединке, состоявшемся 31 октября, Усик победил
Чисору единогласным решением судей. Этот бой должен был пройти еще в мае, но был перенесен на осень из-за ограничений и запретов, связанных с пандемией коронавируса.
В следующем бою Усик может сразиться с действующим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, который присутствовал на поединке Усик - Чисора.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне