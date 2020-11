Протеже Мейвезера выиграл бой ярчайшим нокаутом и объединил титулы в двух дивизионах

Американский боксер Джервонта Дэвис, который является чемпионом WBA в легком весе, встретился с мексиканцем, чемпионом WBA в первом легком дивизионе Лео Санта Крусом в главном событии вечера бокса в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На кону этого боя стояли сразу два пояса чемпиона мира, а победу в нем нокаутом в шестом раунде одержал Дэвис.

