WBC подготовил специальный пояс для боя Майка Тайсона и Роя Джонса

Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

Боксеры разыграют титул WBC Frontline Battle Belt, что можно перевести как "пояс за битву на передовой". 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут показательный бой 28 ноября в США, формат - восемь раундов по две минуты.

Для определения победителя будет использоваться система удаленного судейства, разработанная WBC с учетом пандемии коронавируса. Три бывших чемпиона мира будут оценивать каждый раунд, и их счет будет сообщаться публике.

Спортивная комиссия Калифорнии будет осуществлять регулирование, надзор и санкционирование этого боя. Также сообщается, что оба боксера перед боем вступили в программу добровольного допинг-тестирования VADA.