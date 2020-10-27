WBC подготовил специальный пояс для боя Майка Тайсона и Роя Джонса

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Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс для победителя поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.
Боксеры разыграют титул WBC Frontline Battle Belt, что можно перевести как "пояс за битву на передовой". 54-летний Тайсон и 51-летний Джонс проведут показательный бой 28 ноября в США, формат - восемь раундов по две минуты.
Для определения победителя будет использоваться система удаленного судейства, разработанная WBC с учетом пандемии коронавируса. Три бывших чемпиона мира будут оценивать каждый раунд, и их счет будет сообщаться публике.
Спортивная комиссия Калифорнии будет осуществлять регулирование, надзор и санкционирование этого боя. Также сообщается, что оба боксера перед боем вступили в программу добровольного допинг-тестирования VADA.
Mike Tyson and Roy Jones Jr will be competing for the WBC Frontline Battle Belt, I’m told. Here’s a pic of said belt, created just for them.