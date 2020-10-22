22-летний чемпион мира из Казахстана получил для дебюта в профи соперника с 24 боями

22-летний чемпион мира 2019 года из Казахстана Бекзад Нурдаулетов
дебютирует на профессиональном уровне в рамках вечера бокса, который пройдет 31 октября в Атырау. Его организатором выступит промоутерская компания "SULEIMEN Promotions", сообщается на ее странице в Instagram
.
Соперником Нурдаулетова будет 28-летний Ибрагим Маокола из Танзании (14-9-1, 9 КО).
Также на профи-ринге дебютируют вице-чемпион Азии 2017 года Абылайхан Жусупов
и Данила Семенов
. Жусупов будет биться против Мешака Мванкемвы из Танзании (14-9, 9 КО), а Семенов против Джона Напари из Ганы (21-1, 15 КО).
Своих оппонентов также узнали и другие казахстанские боксеры. Так, Бек Нурмаганбет
(1-0, 1 КО) встретится с Абдаллой Шабани Паззи из Танзании (27-7, 24 КО), а Евгению Павлову
(1-0, 1 КО) будет противостоять Гудлак Мрема из Танзании (23-5, 13 КО).
Отметим, что Нурдаулетов и Жусупов - лидеры сборной Казахстана, ранее они завоевали лицензии на Олимпийские игры. В Атырау они выступят с разрешения олимпийского комитета.
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