Видео с реакцией Каната Ислама стало хитом вечера единоборств в США

Казахстанский боксер среднего веса Канат Ислам
(27-0, 21 КО) посетил вечер единоборств промушена Bare Knuckle FC в городе Плант-Сити (США), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Казахстанец был лично приглашен президентом организации Дэвидом Фэльдманом
. Ислам эмоционально реагировал на поединки бойцов. Один из этих эпизодов был опубликован на официальном аккаунте промоушена в Instagram. Сама организация была создана в 2018 году и сейчас сотрудничает с стриминговым сервисом DAZN.
Поединок Ислама должен был
состояться 16 октября в городе Плант-Сити (штат Флорида, США). Изначально его соперником значился аргентинец Гонсало Кория
(16-3, 6 КО), но его перехватил
другой казахстанский средневес Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО), а затем проблемы с оформлением визы возникли у 32-летнего мексиканца Хесуса Гурролы
(27-3-15, 14 КО). Позднее тренер Ислама назвал
сроки боя своего подопечного.
Добавим, что казахстанец не выходил на ринг почти год. В последнем бою за титул WBO International, который прошел 26 октября 2019-го в Алматы, он решением судей победил
намибийца Уолтера Каутондокву
(18-2, 17 КО).
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