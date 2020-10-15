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Казахстанский боксер нокаутировал в первом раунде соперника с 44 боями в профи

Он очень быстро разобрался с джорнименом.

Казахстанский боксер нокаутировал в первом раунде соперника с 44 боями в профи
Фото: страница боксера ВКонтакте
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер первого тяжелого веса Аскат Жантурсынов одержал досрочную победу на вечере бокса в Минске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал опытный белорусский джорнимен Руслан Родивич. Жантурсынов проводил лишь пятый свой бой в профи, ни разу не проиграв. Его оппонент же до этого имел в своем рекордсе 44 боя, причем в 29-ти из них он потерпел поражения.

Поединок был рассчитан на три раунда, но казахстанец не дал Родивичу продержаться даже половину, вырубив его уже в первом раунде. Для Жантурсынова эта победа стала четвертой нокаутом.

Ранее на шоу Жандос Кыдыралиев (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профессиональном ринге. Казахстанец, выступающий в первом полусреднем весе во втором раунде, нокаутировал Арсения Кобзева (0-2) из Беларуси.

 

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Метки:
Минск Беларусь Профессиональный бокс

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