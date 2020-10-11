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Алимханулы поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в бою за два титула

Казахстанец выиграл во втором раунде.

Алимханулы поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в бою за два титула
Жанибек Алимхаунлы. Фото: ringtv.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) поднялся на семь позиций в рейтинге своего дивизиона после досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе Алимхануы нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16-3, 6 КО) во втором раунде и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global. Видео можно посмотреть здесь.

Этот успех позволил казахстанцу подняться на 23-е место в рейтинге BoxRec среднего веса.

Для Алимханулы этот бой стал первым с ноября прошлого года, когда он во Фресно (штат Калифорния, США) в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил свои титулы.

 

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Метки:
Алимханулы Жанибек Рейтинг WBC WBO

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