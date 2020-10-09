Казахстанский проспект среднего веса прошел взвешивание перед боем с аргентинским боксером

Непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО), выступающий в среднем весе, прошел обязательную процедуру взвешивания перед ближайшим боем против аргентинца Гонсало Кории
(16-3, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
На весах Гонсало показал 71,6676 килограмма, Жанибек - 72,1212.
Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand. Поединок в прямом эфире покажет "Хабар". По казахстанскому времени он начнется утром 10-го числа (в субботу), в 08:00.
В последний раз 27-летний Алимханулы бился в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе
(24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
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