Непобежденный казахстанец с тремя титулами улучшил положение в топ-10 рейтинга IBF

Небитый казахстанский боксер Айдос Ербосынулы
(14-0, 9 КО), выступающий во втором среднем весе до 76,204 килограмма, улучшил свое место в рейтинге IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Он с девятой строчки поднялся на восьмую. Чемпионским поясом по версии IBF в этом весе владеет 28-летний американец Калеб Плант
, который в феврале текущего года защитил свой титул в поединке против Винсента Файгенбутца из Германии.
Отметим, что следующий бой 28-летний Ербосынулы планирует провести в Атырау, где в главном событии вечера встретится с соперником из топ-15 мирового рейтинга WBO - его имя пока не называется. Также неизвестно, когда именно пройдет поединок, в котором казахстанцу предстоит защитить второстепенные титулы по версиям WBA International, WBC Asia и WBO Global.
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