"Выходите на ринг, и не забудьте пояс". Алимханулы бросил вызов чемпионам в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) в очередной раз обратился к чемпионам мира в своем дивизионе.
"Чемпионы в 160 фунтах, я жду вас на ринге! Просто выходите на ринг. Остальную работу я сделаю сам. Но не забудьте пояс", - написал Алимханулы в твиттере.
Добавим, что чемпионом мира по версии WBC в среднем весе является американец Джермалл Чарло
, его соотечественнику Деметриусу Андраде
принадлежит пояс WBO в этой же категории. Мексиканец Сауль "Канело" Альварес
- действующий чемпион в среднем (WBC Franchise/WBA Super) и втором среднем дивизионах (WBA Regular).
Также в среднем весе выступает именитый соотечественник Алимханулы - Геннадий Головкин
(40-1-1, 35 КО), владеющий титулами IBF и IBO.
Возвращение казахстанца намечено на 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Команда вынуждены была искать
нового соперника.
Последний раз Алимханулы выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО) и защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global.
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