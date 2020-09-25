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"Батыр победил бы Эргашева". Тренер Джукембаева объяснил ситуацию по бою с узбекским боксером

Поединок мог состояться в США.

"Батыр победил бы Эргашева". Тренер Джукембаева объяснил ситуацию по бою с узбекским боксером
Батыр Джукембаев (слева) и Андрей Ивичук. Фото: команда боксера©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Бой Батыра Джукембаева (18-0,14 КО) против узбекского боксера Шохжахона Эргашева (18-0, 16 КО), который мог состояться в США, пока организован не будет. Но причиной является вовсе не отказ непобежденного казахстанца, о котором ранее сообщил глава канадской промоутерской компании Eye of the Tiger Management Камилл Эстефан. 

Личный тренер Джукембаева Андрей Ивичук, более известный как Бупас, в интервью корреспонденту Vesti.kz раскрыл другую сторону этой ситуации, выразив уверенность в победе своего боксера.  

- Андрей, расскажите, пожалуйста, как на самом деле складывались эти события по поводу боя Джукембаева и Эргашева?

- Здравствуйте! На самом деле, когда нам предложили этот бой, мы обрадовались. Потому что это дает Батыру хорошую возможность подняться в рейтинге и приблизиться к чемпионским титулам.

Другая ситуация была с визами в США. У нас обоих виз нет. Позвонил знакомым в посольстве, и нам сказали, что сейчас в России нигде ни в каком городе не выдают американские визы. Чтобы оформить рабочие визы, нужно достаточно времени.

Я гражданин Беларуси, и мне для этого нужно ехать в свою страну. А там сейчас непростая ситуация. Батыр тоже должен будет прервать свой тренировочный процесс и поехать в Казахстан. Ситуация и по времени, и по другим факторам не складывается в нашу пользу.

Бой нам предложили сделать 19 ноября в США. Эргашев - непростой соперник, и для этого боя нужна хорошая подготовка. А торопиться, когда даже границы России закрыты, было бы неоправданным риском для нас.

- В последнем бою у запланированного соперника Джукембаева тоже были проблемы с визой и на ринг вышел другой Рикардо?

-Да, аргентинец Рикардо Верон не смог въехать на территорию Канады, и соперником был выбран  мексиканец Рикардо Лара с 22 победами. Тут другая ситуация интересная - у Шохжахона Ергашева скоро бой в Москве.

- Насколько логично обсуждать новый бой, когда у тебя на носу схватка с другим боксером?

-Я уверен на тысячу процентов, что Ергашев даже не был в курсе про бой с Джукембаевым! Потому что его  Камиль Эстефан нам первым предложил. Все было на стадии обсуждения. Только после согласия Батыра они с узбекской стороной начали бы переговоры. Батыр не отказывался от боя. Он своему промоутеру озвучил всю ситуацию с визой и со сжатыми сроками.

- Получается, Камиль Эстефан, когда говорил в своем интервью, что Батыр отказался, не раскрыл полную картину?

-Я работаю с промоутерами давно и имею большой опыт. Когда боксер не соглашается с предложенными условиями, их это обижает. Я думаю, что этому недопониманию языковой барьер тоже поспособствовал. Батыр общался с Камилем напрямую, без переводчика, и надо учитывать, что он не в совершенстве владеет английским и французским языками.

Оба были на эмоциях, полагаю, и ситуация немного обострилась. Надеюсь, что все остынет и они придут к обоюдному решению. Батыр ведь провел всю свою карьеру в Канаде и многого добился.

Eye Of The Tiger Management знает цену своим боксерам. Со стороны Камиля Эстефана были обещаны большие бои для Батыра. В этом году в мае Батыр должен был драться в США в ивенте Golden Boy, но пандемия нарушила эти планы. Теперь после долгой семимесячный паузы для Джукембаева нужен хороший промежуточный бой.

- Камиль Эстефан сказал, что даже тренер Андрей Бупас уговаривал Батыра три дня, в итоге он отказался.

- Батыр от боя не отказывался, он просил его отложить на конец года и дать ему сейчас промежуточной бой. Еще учтите всю эту непонятную ситуацию с визой и сжатые сроки.

Для боксера такого уровня, как Батыр, нельзя делать какие-то ошибки на данном этапе карьеры. Когда в тренировочном процессе есть такие неровные вещи, которые выбивают боксера из колеи, это не дает ему уверенности в том, что он хорошо подготовлен. Каждый шаг Батыра сейчас должен быть взвешенным и продуманным. Потому что он уже не 20-летний пацан, он боксер топового дивизиона!

- Вы работали до этого с Эргашевым, а сейчас тренируете Джукембаева. Ваше личное мнение - какой был бы результат у этого противостояния?

-Я на сто процентов уверен, что Батыр бы победил Шохжахона. Батыр - более разносторонний боксер, более хитрый и более умный боксер. Он очень дисциплинированный, все внимательно слушает и хорошо выполняет план на бой. Я очень хочу, чтобы данный поединок состоялся в ближайшее время, потому что знаю, как разобраться с Эргашевым по каждому раунду и построить план на бой.

- Ваша личная оценка про Эргашева как тренера. Какой он боксер?

-У него хорошая ударная мощь, бьет сильно с обеих рук. Он идет в атаку, этим и берет. Плюс у Эргашева в карьере пока еще не было серьезных оппонентов, которые могли бы что-то ему противопоставить. Все противники выходили против него со страхом, что он такой нокаутер.

- А что можете добавить про Батыра? Какой прогресс вы наблюдаете с момента, как начали работу с ним?

- Он сейчас прибавил комбинационно, работает хорошо на ногах, в защите стал еще сильнее. Могу сказать, что экс-чемпион мира Мигель Васкес был самым серьезным оппонентом для Батыра. Ведь этот мексиканец когда-то выходил против действующего чемпиона данного дивизиона Джоша Тэйлора и два раза выступал против "Канело" Альвареса, который его так и не смог нокаутировать.

Даже с именитым боксером, как Тимоти Брэдли, он отбоксировал все десять раундов. В прошлом году, когда Батыр его одолел уверенно по очкам, Васкес лично пришел к нам в раздевалку, пожал руку ему и поздравил. Мексиканец сказал, что за всю его карьеру Джукембаев - это первый боксер, который его переиграл во всех раундах. Я лично был свидетелем данного события.

Поверьте, такой отзыв от экс-чемпиона дорогого стоит! Я лично, как тренер, горжусь этим боем. Потому что мы все четко отработали. Теперь могу уверенно заявить, что Батыр уже готов к большим боям и у него все шансы выиграть того же Тэйлора или Рамиреса.

- Вы имеете тесные отношения с Eye Of The Tiger Management. Не думаете, что промоутерская политика Камиля Эстефана более ориентирована на канадский рынок, нежели на США?

- Я с ними работаю уже давно и могу сказать, что Камиль Эстефан - один из перспективных промоутеров. У него хватает и ресурсов, и знакомых, чтобы организовать большие бои и за пределами Канады. У него несколько боксеров подписаны в Golden Boy.

- Почему тогда он на самом важном этапе карьеры предложил Батыру затяжной турнир без какого-либо титула в Канаде, где он может потерять еще много времени?

-Да, Камиль сделал предложение Батыру выступить в турнире, где несколько боксеров первого полусреднего веса будут биться между собой. Там были хорошие деньги и возможность подняться еще выше в рейтинге. Но Батыр решил отказаться от турнира, потому что это как минимум еще полтора года нужно будет выступать в Канаде. Тем более могут быть травмы, переносы и непонятная ситуация с этим коронавирусом.

Если бы Батыр решил принять участие, я бы его подготовил, и мы бы выиграли данный турнир. Все-таки у него сейчас самый важный этап в карьере, где нужны большие бои и возможность биться за титулы. Он сам в праве решать, куда ему дальше двигаться! Другая сторона ситуации, когда Батыр сделал отказ, это Камиля обидело немного, я думаю.

- Как эта непростая для обеих сторон ситуация может решиться сейчас?

- Я думаю, нужно немного времени, чтобы все остыло. Нельзя сейчас на эмоциях делать какие-то шаги. Батыр имеет высокие рейтинги во всех авторитетных организациях, и Камиль это знает. Чуть времени пройдет, и, надеюсь, они поговорят и найдут обоюдное решение!

- Батыр уже больше месяца как приступил к тренировочным сборам в Москве. Есть какие-то новости про промежуточный бой?

- Мы должны были выступить в андеркарте Артура Бетербиева в сентябре. Рассматривали разных соперников, чтобы был боксер с хорошим рекордом. Там со стороны его промоутера тоже не было конкретики. А теперь этот вечер бокса был перенесен на декабрь из-за травмы Бетербиева. Ну, мы будем двигаться дальше, подготовка идет полным ходом. У Батыра впереди теперь спарринги, которые займут еще три-четыре недели.

- Чем выше боксер рейтинге, тем сложнее соперника подобрать?

- На Батыра многие не соглашаются, потому что он левша, бьющий, умный и технически оснащенный боксер. Многие американские промоутеры не хотят испортить сухой рекорд своих проспектов. Батыру осталось одолеть пару топовых боксеров и стать обязательным претендентом на титул. Тогда и чемпионы никуда не денутся.

- По-вашему, бой Джукембаева и Эргашева когда можно организовать?

- Я думаю, для начала Эргашев должен выиграть свой бой, который намечается на днях в Москве. Батыру тоже нужно пройти хороший тест с промежуточным соперником. Только после этого будет разумно говорить про этот бой!

Если даже не в США, бой этих двух боксеров можно провести тут, в СНГ, в декабре. У обоих спортсменов огромная поддержка своих стран. Думаю, это противостояние должно быть титульным поединком, ради которого и промоутерам нужно хорошо постараться.
 

Автор: Серик Ноян

 

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Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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