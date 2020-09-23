Непобежденный казахстанец одержал десятую победу на профи-ринге

На вечере бокса в Алматы казахстанец Нуртас Ажбенов
занес в свой актив очередную победу на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Соперником Ажбенова был Аркадий Арутюнян
из Армении. Бой продлился все десять раундов, по итогам которых судьи отдали победу хозяину ринга.
Таким образом, 26-летний Ажбенов одержал десятую победу, четыре из которых завершил нокаутом. В профи казахстанец дебютировал в октябре 2018 года. 36-летний Арутюнян потерпел 12 поражение при четырех победах.
Ранее свои бои досрочно завершили другие казахстанские боксеры Рахат Сейтжан
и Талгат Шайкен
. Первый в первом раунде нокаутировал
узбека Шовката Халилова, второй также в первой трехминутке взял верх
над опытным Бахромом Паязовым из Узбекистана.
Главным событием вечера станет бой между казахстанцем Едилем Кожамбердиевым
(9-2, 9 КО) и узбеком Мухитдином Раджапбаевым
(12-7-1, 8 КО) за титулы WBC Asia и WBA Asia в первом тяжелом весе.
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