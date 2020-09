"Какая талантливая!". Головкин призвал поддержать Данэлию Тулешову на шоу America’s Got Talent

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) призвал поддержать казахстанскую певицу Данэлию Тулешову, сообщает корреспондент Vesti.kz.

14-летняя девушка выступила в финале 15-го сезона мирового шоу America’s Got Talent в Лос-Анджелесе. Голосование пройдет в течение суток, результаты будут объявлены завтра, 24 сентября.

"Какая талантливая Данэлия Тулешова! Мы гордимся тобой. Давайте поддержим ее голосованием", - написал Головкин в твиттере.

What a great talent Daneliya Tuleshova is! We are proud of you ???????? Let’s support her with our vote https://t.co/bA9Ah7atDb https://t.co/iIdufCwtQi — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) September 23, 2020

Всего в финале приняли участие десять исполнителей. Тулешова исполнила песню популярной австралийской певицы Sia под названием Alive.

Отметим, что по правилам шоу голосовать можно только на территории США.