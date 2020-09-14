Стали известны дата и место следующего боя Жанибека Алимханулы

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы
(8-0, 4 КО) определился со следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
По информации BoxRec, 27-летний казахстанец вернется на ринг 9 октября в рамках вечера бокса от Top Rank, который пройдет на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока неизвестен.
Главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона мира WBC в полулегком весе между Эмануэлем Наваррете
(31-1, 27 КО) и Рубеном Вильей
(18-0, 5 КО).
Алимханулы пообещал нокаутировать "Канело" и чемпиона WBC в весе Головкина
Последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года во Фресно (штат Калифорния, США), когда в шестом раунде нокаутировал канадца Альберта Онолуносе (24-3-1, 8 КО).
Возвращение ожидалось весной. 28 марта в Квебеке (Канада) Алимханулы должен был провести защиту своих титулов WBC Continental Americas и WBO Global в поединке с ганцем Иссой Самиром (18-0, 15 КО), но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне