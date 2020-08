Рамирес защитил свои титулы чемпиона WBC и WBO в бою с Постолом

Американский боксер Хосе Карлос Рамирес (25-0, 17 KO) защитил свои титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой против претендента из Украины Виктора Постола (31-2, 12 KO) стал главным на шоу, которое состоялось на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Поединок продлился все 12 раундов. Претендент сумел навязать чемпиону борьбу. Один из судей выставил ничью 114-114, а двое других отдали победу чемпиону - 115-113, 116-112.

R7 power surge from the champ #RamirezPostol | Live on ESPN+ pic.twitter.com/LpGSk5mivE — Top Rank Boxing (@trboxing) August 30, 2020