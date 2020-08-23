Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал соперника с 30 победами

Казахстанский легковес Виктор Коточигов
победил белоруса Андрея Исаева
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Бой стал соглавным событием вечера бокса компании MTK Global в Алматы и завершился в третьем раунде. После нокдауна Исаев смог встать, но судья остановил поединок, несмотря на протесты белоруса.
На счету 27-летнего Коточигова стало 11 побед (пять нокаутом) в 11 боях, а 40-летний Исаев теперь имеет 18 поражений при 30 победах (9 нокаутом). Казахстанец владеет титулом WBC International, но пояс не стоял на кону в бою.
Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали шестеро казахстанцев: чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет
, дебютировавший в профи, средневес Сапарбай Айдаров
(5-0, 2 КО), чемпион юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен
, дебютировавший в профи, тяжеловес Али Балоев
(10-0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай
(3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов
(3-0).
Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета
Главным событием вечера бокса станет
бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева
, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева
(20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с начала пандемии коронавируса и проводится без зрителей.
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