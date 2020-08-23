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Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал соперника с 30 победами

Соперник протестовал.

Казахстанец с титулом от WBC нокаутировал соперника с 30 победами
Виктор Коточигов. Фото: WBC©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский легковес Виктор Коточигов победил белоруса Андрея Исаева, передает корреспондент Vesti.kz

Бой стал соглавным событием вечера бокса компании MTK Global в Алматы и завершился в третьем раунде. После нокдауна Исаев смог встать, но судья остановил поединок, несмотря на протесты белоруса. 

На счету 27-летнего Коточигова стало 11 побед (пять нокаутом) в 11 боях, а 40-летний Исаев теперь имеет 18 поражений при 30 победах (9 нокаутом). Казахстанец владеет титулом WBC International, но пояс не стоял на кону в бою.

Ранее в андеркарте вечера бокса в Алматы победы решением одержали шестеро казахстанцев: чемпион Азии-2019 Турсынбай Кулахмет, дебютировавший в профи, средневес Сапарбай Айдаров (5-0, 2 КО), чемпион юношеской Олимпиады-2018 Талгат Шайкен, дебютировавший в профи, тяжеловес Али Балоев (10-0, 7 КО) и полусредневесы Нурдос Толебай (3-0, 1 КО) и Рай Сейтжанов (3-0). 

Прямая трансляция первого вечера бокса в Казахстане после пандемии и с дебютами в профи Кункабаева и Кулахмета

Главным событием вечера бокса станет бой капитана сборной Казахстана по боксу Камшыбека Кункабаева, который дебютирует на профи-ринге против опытного соотечественника Исы Акбербаева (20-1, 15 КО). Это шоу стало первым в профи-боксе в Казахстане с начала пандемии коронавируса и проводится без зрителей. 

 

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Метки:
Коточигов Виктор MTK Kazakhstan Акбербаев Иса Кункабаев Камшыбек Алматы WBC

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