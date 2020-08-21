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Фируза Шарипова прошла взвешивание перед боем с танзанийкой

Ее соперница имеет шесть поражений и впервые выступит за границей.

Фируза Шарипова прошла взвешивание перед боем с танзанийкой
Фото: Instagram Фирузы Шариповой©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанка Фируза Шарипова (10-1, 5 КО) прошла взвешивание перед боем танзанийкой Хэппи Дауди (8-6-1, 4 КО).

Поединок в формате 10 раундов по две минуты станет частью андеркарта вечера бокса в российской Казани, который пройдет завтра, 23 августа. На кону будет стоять титул малозначительной организации IBA в первом полусреднем весе. 

Бой Шарипова - Дауди в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Начало трансляции - в 23:00 по времени Нур-Султана. 

25-летняя Шарипова не выступала с апреля 2019 года. Тогда она досрочно победила россиянку Анастасию Тришеву, дебютировавшую в профи. Затем казахстанка объявляла о завершении карьеры - позже стало известно, что она родила ребенка.

33-летняя Дауди впервые в карьере выступит за пределами родной Танзании, а все свои победы добыла либо над дебютантками, либо над боксершами с отрицательными рекордами. По данным BoxRec, она никогда не дралась по правилам 10 раундов и лишь однажды провела восьмираундовый поединок, в котором проиграла нокаутом. За 15 боев 12 раз соперницами Дауди были танзанийки, а еще она встречалась с боксершами из Кении (два поединка с одной и той же оппоненткой) и Малави. 

 

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Метки:
Шарипова Фируза Профессиональный бокс

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