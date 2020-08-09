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Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15

Еще один казахстанец вылетел.

Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15
Фото: twitter.com/WBCAsia
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Международная боксерская федерация (IBF) обновила свои рейтинги во всех дивизионах, передает корреспондент Vesti.kz. Изменения затронули и казахстанских боксеров.

Так, Айдос Ербосынулы (14-0, 9 КО) поднялся с 13-го места на девятое место в рейтинге второго среднего веса. Свой последний бой казахстанец провел 26 июля в Минске (Беларусь), когда успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International против Нуху Лаваля (27-7, 15 КО). По ходу поединка Ербосынулы дважды отправил оппонента в нокдаун.

В рамках того же вечера бокса выступил полусредневес Нурсултан Жанабаев (8-1, 5 KO). Казахстанец сенсационно уступил Санди Мессауду (14-6, 1 КО) и потерял второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Australasian. Для Жанабаева это поражение стало первым в карьере, он вылетел из рейтинга IBF (до этого занимал седьмое место).

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В среднем весе произошли следующие изменения:

- Мейирим Нурсултанов (Казахстан) поднялся с восьмого на седьмое место;
- Жанибек Алимханулы (Казахстан) поднялся с 12-го на 11-е;
- Анатолий Муратов (Казахстан / Германия) поднялся с 14-го на 13-е;
- Канат Ислам (Казахстан) вошел в топ-15 и занял 15-ю позицию;
- Сергей Деревянченко (Украина), занимавший седьмое место, покинул топ-15.

 

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Метки:
Ербосынулы Айдос Ислам Канат Нурсултанов Мейирим Алимханулы Жанибек Жанабаев Нурсултан IBF Рейтинг

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