Экс-чемпион мира из России вызвался помочь казахстанскому боксеру выиграть бой в Москве

Бывший "временный" чемпиона мира по версии WBA россиянин Дмитрий Чудинов
(21-6-3, 13 КО) станет секундантом в следующем бою казахстанского боксера Александра Журавского
(13-6-1, 11 КО).
10 августа в Москве в рамках турнира "Короли нокаутов-4" Журавский встретится
с россиянином Хусейном Байсангуровым
(16-1, 14 КО). Поединок первого среднего веса пройдет по правилам десяти раундов и станет главным событием вечера.
По словам Журавского, с 33-летним Чудиновым он знаком давно. С декабря 2013 по февраль 2015 года россиянин владел титулом WBA (Interim) в среднем весе, которого лишился после поражения нокаутом от британца Криса Юбенка-младшего (29-2, 22 КО).
"У нас с Димой дружеские отношения, и его большой опыт чемпиона мира должен помочь мне в предстоящем важном бою. В нашей стране еще не пережили карантин, так что мы сейчас, по сути, в осадном положении, но не перестаем надеяться на улучшение. Что касается подготовки, то находим способы тренироваться в этих условиях. Конечно, намного тяжелее найти спарринг-партнеров в период пандемии.
То, что у меня с 2017 года была серия поражений, еще ни о чем не говорит. В тех боях, при прочих равных, подняли руку сопернику не без помощи судей. Так что не чувствую себя проигравшим, планирую в своей манере провести и предстоящий бой.
Технику и ошибки Байсангурова мы разобрали с командой и сделали соответствующие выводы. Психологически чувствую себя хорошо, ведь моя весовая категория всегда считалась ниже, поэтому мне легко будет сделать нужный вес.
С уважением отношусь ко всем соперникам, желаю Байсангурову всего доброго и, главное, хорошо подготовиться к нашему бою", - цитирует Журавского пресс-служба компании "ЮКА Промоушен".
Для 35-летнего Журавского предстоящий бой станет первым в 2020 году. В своем последнем поединке в августе 2019-го павлодарец в ЮАР решением проиграл Роарке Кнаппу
(9-1-1, 7 КО).
Последний раз Журавский выигрывал еще в сентябре 2016 году. В пяти последних боях у него четыре поражения и одна ничья, но при этом казахстанец никогда не проигрывал досрочно.
В профи Журавский дебютировал в апреле 2007 года, но с 2011-го по 2015-й в его карьере был перерыв из-за травм. Предстоящий бой станет для него третьим в России. Также он выступал на родине, в ЮАР, Таиланде, Великобритании, Малайзии и Франции.
В прошлом Журавский владел второстепенным титулом WBA International в легком весе и региональным поясом WBO Oriental в полусреднем, а также претендовал на WBO European в полусреднем.
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