WBO отреагировала на победу казахстанского боксера в бою за три титула

Всемирная боксерская организация (WBO) поздравила казахстанского боксера второго среднего веса Айдоса Ербосынулы (14-0, 9 КО) с очередной победой.



Накануне в Минске (Беларусь) Ербосынулы успешно защитил второстепенные титулы WBO Global, WBC Asia и WBA International, одержав победу над немецким боксером Нуху Лавалем (27-7, 15 КО). При этом казахстанец дважды отправил оппонента в нокдаун.



Congrats to WBO Global Super Middleweight Champion Aidos Yerbossynuly, who defeated Nuhu Lawal via UD to retain his title @ Minsk, Belarus https://t.co/YfTV17F9vU