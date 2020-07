Казахстанский супертяж нокаутировал соперника с 20 победами

Казахстанец Нурсултан Аманжолов одержал победу техническим нокаутом над боснийцем Дражаном Джананином, передает корреспондент Vesti.kz.



Поединок супертяжелого веса прошел в андеркарте вечера бокса в белорусском Минске и был рассчитан на шесть раундов, но завершился после второй трехминутки - угол Джанина, который побывал в нокдауне, снял своего бойца.



In their heavyweight contest in Minsk, Belarus, Nursultan Amanzholov (3-0) scored a knockdown in the 2nd, Drazan Janjanin (20-31) survived, however, the bout was waved off at in-between rounds giving Amanzholov a TKO-2 victory pic.twitter.com/uQawwZoWKA