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Чемпион Азии по боксу из Казахстана дебютировал в профи с победы нокаутом в первом раунде

Соперник имеет в своем активе 19 побед.

Чемпион Азии по боксу из Казахстана дебютировал в профи с победы нокаутом в первом раунде
Бек Нурмаганбет. Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Чемпион Азии-2019 Бек Нурмаганбет успешно дебютировал в профи, передает корреспондент Vesti.kz

В андеркарте вечера бокса в белорусском Минске казахстанец уже в первом раунде нокаутировал 23-летнего венгра Тамаша Ласку (19-22-1). После второго нокдауна Ласки не смог подняться и продолжить бой, который был рассчитан на шесть раундов, и потерпел 22-е поражение в карьере. 


22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. В сентябре боксер из Туркестанской области должен был ехать на чемпионат мира, но получил травму - заменивший его Бекзад Нурдаулетов в итоге сенсационно завоевал золотую медаль. В начале июня Нурмаганбет объявил о переходе в профи. 

Прямая трансляция боев Ербосынулы и Жанабаева в Минске 

Главным событием вечера бокса в Минске станет бой обладателя второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдоса Ербосынулы (13-0, 9 КО). В андеркарте очередные поединки проведут Нурсултан Жанабаев (8-0, 5 КО), который будет защищать свои пояса WBA Inter-Continental и WBO Oriental, и супертяж Нурсултан Аманжолов (2-0, 2 КО). 

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Метки:
Нурмаганбет Бек Профессиональный бокс Минск Сборная Казахстана по боксу Беларусь

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