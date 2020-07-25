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Уничтожить за 7 секунд! В женском боксе в бою за титул случился жесткий нокаут

До этого поединка боксерши не проигрывали.

Уничтожить за 7 секунд! В женском боксе в бою за титул случился жесткий нокаут
Фото: instagram.com/seniesa_superbad
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В рамках женского первого наилегчайшего веса (до 49 килограммов) встретились ранее небитые американки Сениеса Эстрада и Миранда Эдкинс.

Эстрада с самого начала пошла вперед и для победы ей понадобилось всего семь секунд. Причем она жестко вынесла 42-летнюю соперницу. На кону боя был титул WBC Silver. 

28-летняя Эстрада одержала 19-ю победу в карьере, причем у нее всего восемь нокаутов. Эдкинс потерпела первое поражение при пяти победах. Она выиграла все свои бои досрочно.

 

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Метки:
Бокс

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