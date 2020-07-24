"Бросают тебя под танки". Казахстанец - о работе промоутеров, низком гонораре и тренировках в США

Казахстанский боксер-профессионал Бахтияр Эюбов (14-2-1, 12 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об отказе от поединка с американским проспектом и раскритиковал работу своих промоутеров. По словам спортсмена, ему нужно вернуть уверенность в себе на ринге, а его представители не хотят дать ему такую возможность.



33-летний Эюбов дебютировал в профи в 2012 году и до прошлого года шел непобежденным. После серии из 15 боев без поражений он потерпел две неудачи.



"Да, бокс возвращается. Некоторые промоутерские компании давно проводят бои. Например, Top Rank и Golden Boy. Сказали, что скоро вернемся к полноценным тренировкам и мы. Я извиняюсь, конечно, но уже открыли стриптиз-бары и ночные клубы, а спортзалы еще закрыты. Для спортсменов это большой удар. Во-первых, идет время. Во-вторых, депрессия и стресс без боев и нормальных тренировок.Мы же зарабатываем на этом. Зал - это как средство от стрессов и депрессии. Можно этим отвлечься. Но мне предлагали бой на Top Rank неделю назад, врать не буду. У оппонента было 23-0. Как всегда в последних боях - меня подставляют... Он снова не в моей весе, огромный. Но я бы вышел и проиграл бы или выиграл - это неважно. Я люблю бокс. Но мне предложили очень маленькую сумму.Я разозлился. Начал нервничать. Это было утром, и я сразу написал. И ответил жестко. Потому что так не делается. Карантин. Мы сидим без боев. Деньги не резиновые. Тем более - спортсмен без спортзала, боев, мечты и карьеры. Это была боль...Это была одна боль, а сегодня вторая. Год, как не стало моей мамы. Пришел с тренировок, а сейчас вышел подышать свежим воздухом.И я все-таки нашел зал. Один парень занимается ММА и арендовал небольшой гараж. Повесил там мешок. Отличный зал. Особенно, если нужно гонять вес. Это очень жаркий зал. Мой тренер обрадовался и сказал: "Баха, ходи и занимайся". Тут в Америке, если человек уважает твое дело, он не возьмет с тебя денег. Они меня знают, как профессионального боксера.Что касается моих промоутеров, то я хочу, чтобы они организовали мне средние бои с боксерами моего уровня или даже послабее. Чтобы я набрал рейтинг и почувствовал себя увереннее. Но тут другая сторона в работе промоутеров. Им все равно, и они готовы тебя бросить под танки в неравный бой", - подытожил Эюбов.