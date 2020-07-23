У чемпиона Азии по боксу из Казахстана сменился соперник по дебюту в профи

Чемпион Азии по боксу Бек Нурмаганбет получил нового соперника для первого поединка на профессиональном ринге, сообщает промоутерская компания Suleimen Promotions.
Дебют казахстанца состоится на вечере бокса 26 июля в Минске (Беларусь). Формат поединка - шесть раундов в лимите полутяжелого веса.
Изначально соперником Нурмаганбета должен был стать представитель Грузии Зура Мекерешвили, но за три дня до боя оппонент сменился - теперь им стал Тамас Ласка из Венгрии.
Напомним, что в главном бою этого шоу обладатель второстепенных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA International во втором среднем весе Айдос Ербосынулы проведет защиту своих поясов. Его соперником станет немец нигерийского происхождения Нуху Лаваль.
22-летний Нурмаганбет в апреле 2019 года стал чемпионом Азии в весе до 81 килограмма. Из-за травмы он пропустил сентябрьский чемпионат мира, где "золото" сенсационно взял заменивший его Бекзад Нурдаулетов.
В июне Нурмаганбет объявил о переходе в профи и своем уходе из сборной Казахстана, а в начале июля он подписал контракт с Suleimen Promotions.
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До Боя 3 дня! ⠀ Подготовка бойцов проходит полным ходом! Айдос Ербосынулы @yerbossynuly_aidos – Нуху Лаваль (Германия). Нурсултан Жанабаев @nursultan_zhangabayev - Сэнди Мессауд (Франция). ⠀ Замена соперников: Нурсултан Аманжолов - Дразан Джанджанин (Босния) Бек Нурмаганбет - Тамас Ласка (Венгрия) Евгений Павлов - Патрик Ренато (Венгрия) ⠀ Have 3 days left! ⠀ The training of the fighters is in full swing! Aidos Erbosynuly @yerbossynuly_aidos - Nuhu Lawal (Germany). Nursultan Zhanabaev @nursultan_zhangabayev - Sandy Messaoud (France). ⠀ Substitution of opponents: Nursultan Amanzholov - Drazen Janjanin (Bosnian) Bek Nurmaganbet - Tamas Laska (Hungary) Evgeniy Pavlov - Patrick Renato (Hungary) . . . #suleimenpromotions #teamsuleimen #boxing #champion
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