18-летняя боксерша отключилась после нокаута и через несколько дней умерла

От травмы головного мозга, полученной 28 августа в Монреале (Канада) на ринге, скончалась 18-летняя боксерша Жанетта Закария Сапата (2-4) из Мексики. Об этом пишет vRINGe.com со ссылкой на Boxing Insider.

Ее канадская соперница по бою Мари-Пьер Уль победила в четвертом раунде, обрушив на Сапату в углу ринга множество ударов. Несмотря на это, мексиканка не упала, но получила отмашку рефери. Спустя несколько секунд отсутствия реакции на указание пройти в свой угол, она потеряла сознание.

На видео ниже (18+!) ей пытается помочь муж-тренер - Джованни Мартинес (он также боксировал в этом шоу и проиграл по очкам).

Спортсменку экстренно увезли в госпиталь и поместили в медикаментозный сон. Спустя несколько дней она скончалась.

За три с половиной месяца до фатального боя Сапата проиграла чистым нокаутом, но прошла медосмотр перед встречей с Уль. Вероятно, будет расследование того, как ее допустили на поединок в Канаде.

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