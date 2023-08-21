В чем вред шашлыка?

Какие же праздники и посиделки без шашлыка, особенно летом. Но задумывались ли о его вреде? В целом жарить шашлык вредно, но можно уменьшить его вред, если следовать принципам их правильного приготовления и употребления.

Вред шашлыка:

- основной вред связан с образованием канцерогенов во время жарки. Эти вещества присутствуют не только в обугленных частях поверхности мяса; вредный бенз(а)пирен, являющийся одним из наиболее токсичных канцерогенов, образуется при горении и поднимается вместе с дымом и паром, попадая на находящиеся на шампурах продукты;

- неправильное приготовление мяса может привести к наличию в нем разнообразных инфекций, таких как кишечная палочка, которая может вызвать нарушения в микробиоте желудочно-кишечного тракта;

- поедание мяса, пожаренного при высоких температурах, увеличивает риск развития рака желудка и почек, а также увеличивает риск пневмонии, астмы и других болезней легких.

Как уменьшить вред шашлыка:

- желательно использовать дрова вместо углей для жарки шашлыков. Нужно еще учитывать, что приготовление на костре следует начать через 20-25 минут после использования жидкости для розжига, чтобы дать выгореть ее парям;

- все острое (кетчупы, специи и лимонный сок) можно заменить томатным соусом или гранатовым соком;

- стоит удалить жареную корку с мяса и не употреблять ее (там есть канцерогенные вещества);

- не есть шашлык из пластиковой посуды, потому что при соприкосновении пластика с горячим мясом начинают выделяться токсины. Вместо пластиковой посуды стоит выбирать бумажные тарелки;

- подачу спиртных напитков к шашлыку стоит ограничить, а лучше вовсе исключить, поскольку это может сказаться на печени. Хотя, чтобы улучшить расщепление жиров, можно попробовать запить шашлык небольшим количеством водки, но не более 100 граммов. Ну и воду лучше использовать вместо газированных напитков, так как она не разбавляет желудочный сок, способствуя более эффективному перевариванию пищи;

- для уменьшения негативного воздействия мяса, приготовленного на углях, следует употреблять его с зелеными овощами и свежей зеленью (кинзой, укропом, петрушкой, листовыми салатами);

- помидоры лучше не употреблять в качестве закуски к мясу, потому как они содержат вещества, замедляющие переваривание белка.

Кому нельзя есть шашлык:

- людям с мочекаменной болезнью и подагрой;

- у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта: язва желудка, пищевода или двенадцатиперстной кишки;

- людям с аллергией на мясо, из которого он приготовлен.

Совет:

- во всем нужна мера. Ведь избыточное употребление шашлыков в паре с алкоголем может усугубить хронические заболевания или стимулировать развитие новых, как, например, подагры.

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