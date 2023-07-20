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Усталость и головные боли: 6 признаков дефицита железа

Усталость и головные боли: 6 признаков дефицита железа
©pixabay.com

Дефицит железа - это распространенное состояние, которое возникает, когда уровень железа в организме снижается до недостаточного уровня для поддержания нормальной функции органов и тканей. Железо является важным элементом для образования гемоглобина в красных кровяных тельцах, который отвечает за транспортировку кислорода к тканям и органам. Недостаток железа может привести к различным проблемам со здоровьем. В этой статье мы расскажем о семи основных признаках дефицита железа и как справиться с ними.

Анемия и утомляемость

Одним из наиболее распространенных признаков дефицита железа является анемия. Уровень гемоглобина снижается, что приводит к ухудшению кровообращения и кислородообеспечения тканей. Пациенты страдают от усталости, слабости и чувства общего неудовлетворения.

Бледность кожи и слизистых

У людей с дефицитом железа часто наблюдается бледность кожи и слизистых оболочек, так как уровень гемоглобина в красных кровяных телец снижается.

Хрупкие ногти и ломкие волосы

Дефицит железа может повлиять на здоровье волос и ногтей. Волосы становятся ломкими и выпадают, а ногти становятся хрупкими и легко ломаются.

Головокружение и головные боли

Дефицит железа может привести к головокружениям и частым головным болям из-за недостаточной подачи кислорода к мозгу.

Чувство холода

Люди с дефицитом железа могут чувствовать холод даже в теплом помещении из-за снижения общего кровотока и теплообмена.

Снижение физической и умственной активности

Дефицит железа может вызвать снижение физической и умственной активности, так как организм не получает достаточно кислорода для полноценного функционирования.

Дефицит железа может вызвать ряд неприятных симптомов, которые могут затруднить повседневную жизнь. Регулярное потребление пищи, богатой железом поможет справиться с этим состоянием и улучшить общее здоровье.

Если у вас есть подозрение на дефицит железа или вы наблюдаете у себя подобные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для проведения анализов и диагностики. Специалист может назначить вам прием железосодержащих добавок. Помните, что здоровый образ жизни и сбалансированное питание - основа хорошего самочувствия. 

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