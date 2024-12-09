Подарок на Новый год? Совет от специалиста

Что сделает празднование Нового года еще радостнее? Отличная физическая форма! До наступления 2025 года осталось около трех недель - пора приступать к работе. Небольшая нагрузка для организма станет отличным дополнением к праздничным хлопотам. Поэтому, не откладывайте занятия, а приступайте к подготовке к летнему отпуску.

Правда ли, что можно похудеть за три недели

Эксперты считают, что даже за такой короткий срок можно добиться результата, но рекомендуют не шокировать свой организм.

Рекомендуется снижать калорийность постепенно и последовательно - не более чем на 20% неделя за неделей. Такой подход может долгосрочный результат.

Стало известно, как правильно похудеть к Новому году

Издание Doctor Piter рассказывает, что лучше всего на похудение работает тактика постепенности — медленное сокращение объемов дает долгосрочный эффект. Если действовать так, то к Новому году вполне реально в здоровом режиме избавиться от 2–3 килограммов. Вот несколько правил:

Уберите из рациона простые углеводы (кондитерские и хлебобулочные изделия, сладкие десерты, конфеты, сдобу, печенье, шоколадки).

Сократите употребление животных жиров (жирные сорта мяса, сало, плотные зрелые сыры, жирная сметана, сливочное масло).

Откажитесь от напитков с сахаром в пользу теплой или же горячей воды без добавок — это улучшит метаболизм.

Выделяйте не менее 30 минут, а лучше 1 часа для простой физической активности — ходьба, занятия на велотренажере, зарядка.

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Полный отказ от пищи: рекомендация врача

Само по себе голодание часто используется как разгрузочно-диетическая терапия с целью решения ряда проблем со здоровьем.

"Но не стоит путать разгрузочные дни — они допустимы не более 3–4 раз в месяц — с длительным голоданием — на воде или на сухую, — предупреждает врач Татьяна Мещерякова. — Второе рекомендовано с тщательной подготовкой и под врачебным наблюдением. Если же человек переходит на такой вариант голодания без подготовки, экстремально, это может привести, как минимум, к сильным головным болям, эмоциональной нестабильности, нарушению иммунитета, гормональному сбою".

Таким образом, при правильном подходе к процессу похудения можно добиться успеха даже в короткие сроки. С другой стороны, перед экспериментами со своим организмом рекомендуем проконсультироваться с врачом.