Почему опасно есть куриную кожу

Кожа курицы - это та часть птицы, которая покрывает ее тушку и содержит большое количество жира. Некоторые люди предпочитают оставлять шкурку при приготовлении курицы, так как считают ее вкусной и хрустящей. Однако, есть ряд причин, почему кожа курицы может быть вредна для здоровья.
Важно отметить, что приготовление курицы без кожи может снизить содержание жира и калорийности, делая блюдо более здоровым. Также можно использовать другие способы обогащения вкуса приготовленной курицы, такие как пряные приправы и маринады, чтобы сохранить вкусность блюда без добавления лишнего жира и калорий.
Белок. Кожа курицы содержит небольшое количество белка. Однако большинство белка в курице находится в мясе, а не в коже. Если вам нужны дополнительные источники белка, лучше обратиться к курицей без кожи или к другим источникам белка, таким как мясо, рыба или растительные продукты.
Микроэлементы. В коже курицы присутствуют некоторые микроэлементы, такие как цинк и селен. Однако, их содержание в коже курицы невелико, и они также могут быть получены из других пищевых источников, включая овощи, фрукты и орехи.
В целом кожу курицы рекомендуется ограничить или исключить в рамках здорового и сбалансированного рациона питания.
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