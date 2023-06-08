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Почему опасно есть куриную кожу

Почему опасно есть куриную кожу
©pixabay.com

Кожа курицы - это та часть птицы, которая покрывает ее тушку и содержит большое количество жира. Некоторые люди предпочитают оставлять шкурку при приготовлении курицы, так как считают ее вкусной и хрустящей. Однако, есть ряд причин, почему кожа курицы может быть вредна для здоровья.

Почему кожа курицы может быть опасна?

  1. Высокое содержание жира. Куриная кожа содержит большое количество насыщенных жиров. Это может привести к повышению уровня холестерина в крови и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериосклероза и других проблем со здоровьем.

  2. Повышенное содержание калорий. Куриная кожа имеет высокую калорийность. Поэтому ее употребление может привести к лишнему весу и ожирению, особенно при регулярном потреблении.

  3. Наличие токсинов. В тканях животных могут накапливаться токсины, химические загрязнения и другие вредные вещества, особенно если птица была выращена в условиях, где использовались антибиотики, гормоны роста или пестициды.

  4. Пищевые аллергии и непереносимость. Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на кожу курицы или испытывать непереносимость к ее составным частям. Это может проявляться в виде различных симптомов, включая желудочно-кишечные расстройства, аллергические высыпания и дыхательные проблемы.

Важно отметить, что приготовление курицы без кожи может снизить содержание жира и калорийности, делая блюдо более здоровым. Также можно использовать другие способы обогащения вкуса приготовленной курицы, такие как пряные приправы и маринады, чтобы сохранить вкусность блюда без добавления лишнего жира и калорий.

А что полезного есть в коже курицы?

Белок. Кожа курицы содержит небольшое количество белка. Однако большинство белка в курице находится в мясе, а не в коже. Если вам нужны дополнительные источники белка, лучше обратиться к курицей без кожи или к другим источникам белка, таким как мясо, рыба или растительные продукты.

Микроэлементы. В коже курицы присутствуют некоторые микроэлементы, такие как цинк и селен. Однако, их содержание в коже курицы невелико, и они также могут быть получены из других пищевых источников, включая овощи, фрукты и орехи.

В целом кожу курицы рекомендуется ограничить или исключить в рамках здорового и сбалансированного рациона питания.

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Метки:
Продукты питания

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