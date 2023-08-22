Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Питание
Комментарии

Плохие зубы, зрение и волосы: насколько опасен авитаминоз

Плохие зубы, зрение и волосы: насколько опасен авитаминоз
©pexels.com

Витамины - это незаменимые органические вещества, необходимые для нормального функционирования организма. Они выполняют ряд ключевых ролей, поддерживая здоровье и обеспечивая правильное функционирование различных систем органов. Авитаминоз - это состояние, которое возникает из-за недостатка витаминов в организме. В этой статье мы рассмотрим, насколько опасен авитаминоз и какие негативные последствия могут возникнуть при недостатке витаминов.

Авитаминоз: чем опасен недостаток витаминов в организме?

Снижение защиты организма

Витамины играют важную роль в поддержании иммунной системы. Недостаток витаминов может снизить способность организма бороться с инфекциями и болезнями. Особенно важны в этом контексте витамин C, который помогает укрепить иммунитет.

Проблемы с костями и зубами

Витамин D и кальций играют ключевую роль в поддержании здоровья костей и зубов. Недостаток этих витаминов может привести к ослаблению костей и повышенному риску переломов.

Снижение энергии

Ряд витаминов, включая витамины B, участвуют в процессах, связанных с метаболизмом и получением энергии из пищи. Недостаток этих витаминов может привести к усталости, слабости и сниженной работоспособности.

Проблемы с кожей и волосами

Недостаток витаминов A и E может сказаться на состоянии кожи, сделав ее более сухой и склонной к раздражению. Также волосы и ногти могут стать более ломкими и слабыми.

Зрение и здоровье глаз

Витамин A является важным для здоровья глаз и поддержания хорошего зрения. Недостаток этого витамина может привести к ночной слепоте и другим проблемам со зрением.

Негативное воздействие на развитие детей

Недостаток витаминов важен не только для взрослых, но и для детей. Недостаток витаминов в раннем детстве может повлиять на развитие физических и психических функций.

Заключение:

Авитаминоз - это серьезное состояние, которое может вызвать ряд заболеваний и ослабить общее здоровье. Однако в большинстве случаев недостаток витаминов можно предотвратить, следя за сбалансированным рационом питания, включающим разнообразные продукты.

Если у вас есть подозрение на недостаток витаминов, обратитесь к врачу или диетологу, чтобы разработать оптимальную стратегию питания и витаминной поддержки.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье Продукты питания

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:39
Питание
©pexels.com Морковь: польза для организма. Что будет, если есть морковь каждый день?
Вчера , 17:24
Питание
©pexels.com Плохие зубы, зрение и волосы: насколько опасен авитаминоз
Вчера , 14:09
Питание
©pexels.com Дыня: вред и польза для организма
21 августа, 11:06
Питание
©asilikul.ru В чем вред шашлыка?
19 августа, 11:10
Питание
©Crispy.news Почему просмотр футбола ассоциируется с чипсами? Все не просто так
18 августа, 15:30
Питание
©pexels.com Что будет, если каждый день есть фрукты?
18 августа, 13:30
Питание
©pexels.com Почему постоянно хочется сладкого и как бороться с этим желанием
16 августа, 14:11
Питание
©pexels.com Арбуз: вред и польза для организма
10 августа, 14:05
Питание
©pexels.com Что будет, если пить энергетики каждый день
10 августа, 12:58
Питание
©pexels.com Правда ли, что пиво полезно для почек?
9 августа, 15:25
Питание
©pexels.com Почему нельзя есть жареное каждый день
9 августа, 11:35
Питание
©pexels.com Что будет, если есть слишком много мяса?
28 июля, 16:31
Питание
©pexels.com Почему после кофе трясутся руки?
27 июля, 16:45
Питание
©pexels.com Что будет, если постоянно есть острую еду?
27 июля, 15:44
Питание
©pexels.com Почему хочется есть ночью и чем это опасно?
26 июля, 13:26
Питание
©pixabay.com Почему некоторые люди едят и не толстеют
20 июля, 11:41
Питание
©pixabay.com Усталость и головные боли: 6 признаков дефицита железа
18 июля, 12:14
Питание
©pixabay.com Что будет, если каждый день есть фрукты
17 июля, 18:38
Питание
©pixabay.com Ученые выяснили влияние небольших доз алкоголя на здоровье
17 июля, 14:35
Питание
©pexels.com/Polina Tankilevitch Очень важный витамин: названы необычные симптомы дефицита B12
14 июля, 11:46
Питание
©pixabay.com Компот: польза и вред, какой лучше пить
13 июля, 12:10
Питание
©pixabay.com Кому опасно есть мороженое?
12 июля, 13:10
Питание
©pixabay.com Что будет, если есть яйца каждый день
11 июля, 11:52
Питание
©pixabay.com Кофе: польза и вред для здоровья
4 июля, 11:47
Питание
©pixabay.com Чем опасно переедание и как вовремя остановиться
27 июня, 11:48
Питание
©pixabay.com Важный прием пищи: главная ошибка, которую мы совершаем во время ужина
26 июня, 14:44
Питание
©pixabay.com Сколько сахара можно есть в день?
20 июня, 12:51
Питание
©pixabay.com Что будет, если пить сладкие напитки каждый день
15 июня, 17:03
Питание
©pixabay.com Что произойдет, если есть мясо каждый день
15 июня, 06:47
Питание
©pixabay.com Чем опасен чай и сколько чашек можно пить в день

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus