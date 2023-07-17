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Очень важный витамин: названы необычные симптомы дефицита B12

Очень важный витамин: названы необычные симптомы дефицита B12
©pexels.com/Polina Tankilevitch

Витамин B12 (кобаламин) играет важную роль в нормальном функционировании организма. Он участвует в образовании красных кровяных клеток, поддержании нервной системы, обмене нуклеиновых кислот и метаболизме аминокислот. Недостаток этого витамина может привести к различным проблемам со здоровьем, включая анемию и неврологические нарушения. В то время как большинство симптомов дефицита B12 довольно хорошо известны, существует ряд необычных симптомов, которые могут быть легко приняты за другие заболевания или проблемы.

Необычные симптомы дефицита витамина B12

Ощущение иголок в коже

Одним из наиболее необычных симптомов дефицита B12 является ощущение мурашек или ползающих по коже муравьев (иногда покалывание), которое называется парестезия. Люди, страдающие от этого симптома, описывают ощущение, как будто кожа их покрывается мелкими иголками или муравьями, которые ползают по телу. Это происходит из-за повреждения нервов, вызванного недостатком B12.

Мышечные спазмы и необъяснимые боли

Дефицит B12 может вызывать мышечные спазмы и боли в различных частях тела. Некоторые пациенты могут испытывать странные и непонятные боли, которые могут перемещаться по телу, делая их диагностику сложной.

Проблемы с равновесием и координацией

Недостаток B12 может негативно повлиять на нервы, контролирующие равновесие и координацию, что может привести к неудержимым дрожаниям, шаткой походке или даже координационным нарушениям.

Психические изменения

Некоторые люди с дефицитом B12 могут столкнуться депрессией, раздражительностью, ухудшением памяти и концентрации, а также даже с бредом. Это объясняется влиянием витамина B12 на функцию нервной системы и мозга.

Язык и ротовая полость

У пациентов с недостатком B12 может возникать глоссит - воспаление языка, которое делает его красным, вздутым и чувствительным. Также возможны трещины на языке или ощущение жжения в ротовой полости.

Потеря аппетита и веса

Дефицит B12 может вызвать ухудшение аппетита и значительную потерю веса у некоторых людей, что может быть связано с нарушением обмена веществ.

Проблемы с кожей

Недостаток B12 может проявляться на коже в виде бледности или желтухи. Некоторые пациенты могут также столкнуться с зудом, сыпями или раздражениями кожи.

Поскольку многие из этих симптомов могут быть непонятными или схожими с другими заболеваниями, важно обратиться к врачу, если возникают необъяснимые или стойкие проблемы со здоровьем. Только квалифицированный медицинский специалист может поставить точный диагноз и назначить необходимое лечение.

Для профилактики дефицита B12 рекомендуется следовать сбалансированной диете, включающей продукты, богатые этим витамином, такие как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, а также обратить внимание на потребление продуктов, обогащенных витамином B12. В случае обнаружения недостатка, врач может назначить дополнительные препараты или инъекции B12 для устранения дефицита и предотвращения серьезных последствий для здоровья.

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Метки:
Продукты питания Здоровье

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