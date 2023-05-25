Названо лучшее время для обеда. Как это связано с долголетием?

Эксперты в области питания и здорового образа жизни считают, что следует своевременно обедать, чтобы не только как можно оставаться не голодным, но и увеличить свое долголетие. Диетологи объяснили, в какое время лучше всего обедать, чтобы избежать перекусов нездоровой пищей в течение дня или пропуска ужина, что может вызвать чувство голода перед сном.

Правда ли, что обед по расписанию продлевает жизнь

В быстро меняющемся мире, в котором мы живем, выкроить время для правильного питания может быть очень непросто. Тем не менее, диетологи подчеркивают важность установления постоянного режима питания, чтобы ограничить ненужные перекусы, и это начинается с обеда в нужное время каждый день.

Как выбрать лучшее время для обеда?

Диетолог Лена Бакович считает, что во время формирования личного распорядка дня важно учитывать время приема пищи. Она объяснила, что оптимальное время обеда варьируется от человека к человеку, в зависимости от его индивидуальных потребностей.

"Тот, кто просыпается в 7 утра и завтракает в 8 утра, скорее всего, настроится на сигналы голода примерно через четыре-пять часов, что соответствует примерно 12–13 часам", - сделала вывод эксперт и добавила: "Вполне возможно, что более ранний обед (вскоре после завтрака) будет способствовать усилению чувства голода в течение дня и перед ужином. Это может привести к перекусам не совсем здоровой пищей".

И наоборот, поздний обед может привести к пропуску ужина, что приведет к чувству голода и последующему перекусу перед сном.

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Как предотвратить переедание во время дня?

Для решение этого вопроса диетолог из Центра метаболического здоровья и хирургической потери веса Одра Уилсон рекомендует планировать приемы пищи и придерживаться регулярных интервалов в течение дня. Что она советует?

Обед следует проводить примерно через четыре-пять часов после завтрака.

Когда поздний обед неизбежен, разумно перекусить между приемами пищи, чтобы предотвратить чрезмерный голод.

Вместо того, чтобы есть в спешке или на ходу, Уилсон подчеркнул, что важно сидеть и уделять время еде.

Она объяснила, что эта практика не только способствует пищеварению, но и увеличивает удовольствие от еды, что "необходимо для вашего общего благополучия".

Как правильно нужно принимать пищу?

Варианты еды на ходу, как правило, менее питательны, отметила диетолог Британского кардиологического фонда Виктория Тейлор. Она также призвала людей внимательно читать этикетки на продуктах, чтобы убедиться, что питание сбалансировано.

Тейлор подчеркнул необходимость дополнительных исследований того, какой прием пищи должен быть наиболее калорийным, комментируя: "Нам, вероятно, действительно нужно снова настроиться на часы нашего тела – есть тогда, когда нашему организму действительно нужна еда, а не тогда, когда у нас есть время".

Она добавила: "Однако наибольшее влияние на ваше здоровье оказывают тип продуктов, которые вы выбираете, и размеры порций".

Таким образом, несколько простых советов смогут сохранить ваше здоровье, что благотворно скажется на продолжительности жизни.