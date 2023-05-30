Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Питание
Комментарии

Квас: в чем его польза и вред, сколько можно пить в день

Квас: в чем его польза и вред, сколько можно пить в день
©pixabay.com

Квас - это традиционный прохладительный напиток, который пользуется популярностью во многих странах мира. Квас обладает освежающим вкусом и уникальным ароматом, и его производство ведется путем брожения сахара в воде с помощью специальных культурных грибков или дрожжей. В этой статье мы рассмотрим как пользу, так и потенциальные опасности, связанные с употреблением кваса.

Польза кваса:

Пробиотики и ферменты. Квас содержит множество полезных бактерий и ферментов, которые могут оказывать благотворное воздействие на пищеварительную систему. Пробиотики способствуют улучшению состояния кишечника, повышают иммунитет и помогают усваивать питательные вещества из пищи.

Витамины и минералы. Квас богат витаминами группы B, включая B1, B2, B3 и B6, которые необходимы для нормального функционирования организма. Он также содержит минералы, такие как калий, магний и фосфор, которые поддерживают здоровье сердца, мышц и нервной системы.

Гидратация. В жаркую погоду или после интенсивных физических нагрузок квас может помочь организму восстановить водно-электролитный баланс. Благодаря своему содержанию воды и минералов, он помогает снабдить организм дополнительной жидкостью и улучшить общее самочувствие.

Потенциальные опасности кваса:

Содержание сахара. Некоторые виды кваса могут содержать большое количество сахара, что может быть опасно для людей с диабетом или проблемами с контролем уровня сахара в крови. При выборе кваса рекомендуется обращать внимание на его содержание сахара и выбирать менее сладкие варианты или потреблять его в умеренных количествах.

Возможность аллергических реакций. Некоторые люди могут быть аллергичны к определенным ингредиентам, используемым в производстве кваса, например, к зерну или дрожжам. Перед употреблением кваса рекомендуется обратить внимание на его состав и проконсультироваться с врачом, если есть подозрение на аллергию.

Риск контаминации. В неконтролируемых условиях или при неправильном хранении квас может подвергаться риску контаминации вредными микроорганизмами. Поэтому важно выбирать квас от надежных производителей и правильно хранить его в холодильнике.

Сколько кваса можно пить в день?

Потребление до 1-2 стаканов (200-400 миллилитров) кваса в день можно назвать разумным. Это позволяет вам получить пользу от его полезных свойств, таких как пробиотики, витамины и минералы, при этом не потребляя излишнее количество сахара или рискуя возникновением побочных эффектов.

Квас является традиционным и освежающим напитком, который может быть полезным для пищеварительной системы, обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами, а также помогать восстановлению водно-электролитного баланса. Однако стоит помнить о возможных опасностях, связанных с высоким содержанием сахара, риском аллергических реакций и потенциальной контаминацией. При употреблении кваса следует соблюдать меру и обращать внимание на качество и состав выбранного продукта.

Как и с любым другим продуктом, разнообразие и сбалансированное питание являются ключевыми. Помимо кваса, важно употреблять и другие безалкогольные напитки, чтобы обеспечить разнообразие питания и получить все необходимые питательные вещества.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Здоровье Продукты питания

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:42
Питание
©pixabay.com Квас: в чем его польза и вред, сколько можно пить в день
26 мая, 10:42
Питание
©pexels.com Правда ли, что в пиве содержится много витаминов

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus