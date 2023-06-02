Какие дозы пива, вина и водки безопасны для здоровья

Алкогольные напитки, такие как пиво, вино и водка, являются частой составляющей социальных и культурных событий. Многие люди убеждены, что небольшие дозы алкоголя не наносят вреда здоровью и даже могут быть полезны. Так ли это на самом деле, давайте разберемся.

Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление в журнале "Lancet: общественное здравоохранение", где указывается, что безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует.

Алкоголь является токсичным, психоактивным веществом, вызывающим зависимость, и несколько десятилетий назад был классифицирован Международным агентством по изучению рака как канцерогенная вещество 1-ой группы. В эту группу входят самые опасные факторы риска, такие как асбест, радиация и табак. Алкоголь может быть причиной развития по крайней мере семи видов рака, включая наиболее распространенные, такие как колоректальный рак и рак молочной железы. Этанол, то есть алкоголь, вызывает рак путем биологических процессов, связанных с его распадом в организме человека. Таким образом, риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их цены и качества.

"При увеличении количества потребляемого алкоголя риск развития рака существенно возрастает. Вместе с тем новейшие данные говорят о том, что половина всех соотносимых с употреблением алкоголя случаев рака в Европейском регионе ВОЗ вызваны употреблением алкоголя в "небольших" и "умеренных" количествах, то есть меньше 1,5 литра вина, или меньше 3,5 литра пива, или меньше 450 миллилитров крепких алкогольных напитков в неделю. С употреблением алкоголя в таких количествах связаны большинство соотносимых с употреблением алкоголя случаев рака молочной железы у женщин, наибольшее бремя которых отмечается в странах Европейского союза (ЕС). Рак является ведущей причиной смертности в странах ЕС; распространенность онкологических заболеваний стабильно растет, и большая часть всех случаев смерти, относимых на счет алкоголя, связана с различными видами рака", - говорится в публикации на сайте ВОЗ.

Риск с первой каплей

По данным ВОЗ, научные данные, доступные на данный момент, не подтверждают существования порога, при котором канцерогенные свойства алкоголя проявляются в организме человека.

Более того, научные исследования, которые могли бы доказать, что потенциальные положительные эффекты употребления алкоголя в небольших и умеренных количествах для сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа превышают риск развития алкогольного рака, не обнаружены.

Таким образом, не имеет значения, сколько алкоголя вы употребляете. Риск для здоровья возникает с первой же каплей любого алкогольного напитка. Можно с уверенностью утверждать лишь одно: чем больше вы пьете, тем больше вред, или, иными словами, чем меньше вы пьете, тем меньше вред.

Специалисты подчеркивают, что связь между алкоголем и раком убедительно доказана. Они призывают по аналогии с табачными изделиями размещать на этикетках алкогольных напитков информацию о рисках для здоровья, в том числе об угрозе развития рака.