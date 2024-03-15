Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Питание
Комментарии

Что будет, если пить воду с мятой каждый день

Что будет, если пить воду с мятой каждый день
©depositphotos.com

Пить воду с мятой - модное занятие, которое привлекает внимание своим освежающим вкусом и обещаниями о потенциальных пользах для здоровья. Считается, что это увлажняющий и освежающий напиток, способствующий общему здоровью и благополучию. В этой статье мы рассмотрим, какую пользу можно ожидать от регулярного употребления воды с мятой.

Что будет, если ежедневно пить воду с мятой

Вода с мятой является популярным напитком, особенно в летний период, благодаря своему приятному вкусу и возможному благоприятному воздействию на здоровье. Питье воды с добавлением свежей или сушеной мяты может создать ощущение освежения и укрепления.

Согласно Medical News Today, мята обладает одной из самых высоких антиоксидантных доз по сравнению с другими продуктами питания. Эти элементы разрушают свободные радикалы, которые могут развить множество болезней и ускорять старение.

Но эффективно ли это, и какая польза или риски имеются при употреблении этого напитка на ежедневной основе? Давайте разберемся.

Почему воду с мятой пить полезно?

Освежающий вкус и приятный аромат. Мята добавляет воде приятный вкус и аромат, делая ее более привлекательной для употребления. Есть версия, что напиток с мятой снимает признаки тошноты - как ароматерапия.

Польза для пищеварения. Мята долгое время использовалась в народной медицине для облегчения некоторых симптомов пищеварительных расстройств (ЖКТ).

Мята полезна для здоровья. Удивлены? Существует способ, при котором можно снять головную боль. Нужно нанести на кожу головы 10-процентный раствор перечной мяты с последующим повтором действий.

Что нужно помнить, прежде чем включить воду с мятой в рацион?

Реакция на мятный вкус. Некоторые люди могут испытывать дискомфорт при употреблении мятной воды из-за ее охлаждающего воздействия.

Рекомендации по употреблению. Несмотря на потенциальную пользу, существует риск превышения нормы, поэтому важно употреблять мятную воду в умеренных количествах.

Индивидуальные особенности. Учитывая, что каждый организм уникален, реакции на употребление мятной воды могут отличаться у разных людей.

Как приготовить мятную воду?

В СМИ советуют, что при покупке мяты предпочтение нужно отдавать "незапятнанным" листьям. Храните ее нужно в многоразовом полиэтиленовом пакете в холодильнике до одной недели.

"Поместите 1/4 стакана листьев мяты в стакан кипятка и дайте настояться в течение 15 минут. Добавьте 2 кубика льда и подождите, пока вода станет теплой. Налейте воду в кувшин и добавьте еще 7 стаканов холодной воды.

Поставьте в холодильник минимум на 1 час. Это позволяет не только остудить напиток, но и сделать его более ароматным", - рассказывают рецепт в издании.

Таким образом, пить воду с мятой может быть приятным и освежающим занятием, но важно помнить об ограничениях и потенциальных рисках при употреблении этого напитка.

Научные исследования еще предстоит провести для более точного определения реальной пользы и рисков употребления мятной воды на ежедневной основе.

Добавим, что принимая во внимание рекомендации специалистов, можно наслаждаться этим напитком с учетом возможных ограничений и только в разумных количествах.

Что будет, если пить воду с лимоном каждый день

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье Около спорта Продукты питания

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 11:11
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить воду с мятой каждый день
13 марта, 19:05
Питание
©depositphotos.com Курица или рыба: что полезнее употреблять в пищу?
13 марта, 13:27
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть яйца
12 марта, 19:52
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть гречку
11 марта, 13:01
Питание
©depositphotos.com Что будет, если пить воду с лимоном каждый день
7 марта, 11:31
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день пить воду с медом
5 марта, 14:51
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть куркуму
26 февраля, 22:35
Питание
©depositphotos.com Что будет, если переедать перед сном и чем это опасно
23 февраля, 21:05
Питание
©depositphotos.com Что будет, если каждый день есть мясо
21 февраля, 21:15
Питание
©depositphotos.com Что будет, если отказаться от алкоголя и сладкого
13 февраля, 22:10
Питание
©depositphotos.com Как "подкачать" тело к лету? Несколько эффективных советов
13 февраля, 01:15
Питание
©depositphotos.com Что будет, если есть только овощи и фрукты
6 февраля, 17:59
Питание
©twitter.com/ManCity Эрлинг Холанд назвал любимое блюдо
12 января, 01:05
Питание
©depositphotos.com Что будет, если есть хлеб каждый день
9 октября, 13:07
Питание
©pexels.com Что произойдет с организмом, если есть майонез каждый день
9 октября, 10:45
Питание
©pexels.com Что будет, если пить воду с медом каждый день
6 октября, 11:44
Питание
©pexels.com Ученые выявили неожиданное свойство черного чая
5 октября, 17:27
Питание
©pexels.com Что будет, если каждый день заниматься на велотренажере
5 октября, 16:24
Питание
©pexels.com Правда ли, что сельдерей помогает похудеть
5 октября, 12:52
Питание
©pexels.com Что будет, если каждый день пить воду с лимоном
5 октября, 06:45
Питание
©pexels.com Лекарство от всех болезней? Правда ли, что чеснок помогает при простуде
4 октября, 08:15
Питание
©pexels.com Правда ли, что кофе нельзя пить на голодный желудок
24 сентября, 08:42
Питание
©pexels.com Что будет, если каждое утро пить теплую воду натощак
22 сентября, 18:15
Питание
©pexels.com Правда ли, что чеснок убивает бактерии и вирусы
22 сентября, 13:26
Питание
©pexels.com Правда ли, что мед нельзя мешать с горячим чаем
21 сентября, 17:18
Питание
©pexels.com Что съесть перед тренировкой с пользой для здоровья
20 сентября, 13:43
Питание
©pexels.com Как понять, что у вас непереносимость лактозы: симптомы
20 сентября, 12:11
Питание
©pexels.com Что будет, если есть салаты каждый день
20 сентября, 07:05
Питание
©pexels.com Что будет, если есть яйца на завтрак каждый день
20 сентября, 00:24
Питание
©pexels.com Грибы: польза и вред. Как часто их можно есть

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus