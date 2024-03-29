Что будет, если пить по 2 литра воды каждый день

В современном мире, где фастфуд и еда на вынос пользуются популярностью, каждый может набрать несколько лишних килограммов и чувствовать себя не очень комфортно. Предлагаем рассмотреть предположение, что решить эту ситуацию может вода.
Известно, что вода ускоряет обмен веществ. Если пить рекомендуемое количество воды в день, то в день вы можете потерять около 5 граммов жира. В месяц это будет составлять примерно 150 граммов. Вода разжижает кровь и ускоряет процессы кровообращения.
Для похудения человеку нужно пить около 20 миллилитров воды на килограмм веса тела в день. То есть, если вы весите 100 килограммов, то в день вы должны употреблять 2 литра. Очень важно пить именно чистую воду, поскольку она лишена калорий, которые содержатся в чае, соке и других напитках.
Для примера возьмем данных Стэнфордского проекта, в котором приняли участие около двух сотен женщин в возрасте от 25 до 50 лет с избыточной массой тела. Они употребляли менее одного литра воды.
"Диета, физическая активность, масса тела, процент жира в организме и окружность талии оценивались в первый день эксперимента, а затем, через 2, 6 и 12 месяцев", - описывает источник исследование, а потом добавляет - как повлияло на людей увеличение потребления воды: "Увеличение потребления питьевой воды вызвало заметную потерю массы тела и жира с течением времени".
Таким образом, вода может помочь "сбросить вес" только при правильном подходе: перед реализацией проекта рекомендуем проконсультироваться со специалистом.
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