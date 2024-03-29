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Что будет, если пить по 2 литра воды каждый день

Что будет, если пить по 2 литра воды каждый день
©depositphotos.com

В современном мире, где фастфуд и еда на вынос пользуются популярностью, каждый может набрать несколько лишних килограммов и чувствовать себя не очень комфортно. Предлагаем рассмотреть предположение, что решить эту ситуацию может вода. 

Что будет, если пить воду для похудения

Известно, что вода ускоряет обмен веществ. Если пить рекомендуемое количество воды в день, то в день вы можете потерять около 5 граммов жира. В месяц это будет составлять примерно 150 граммов. Вода разжижает кровь и ускоряет процессы кровообращения.

Почему нужно пить воду каждый день?

  • Вода ускоряет обмен веществ. 
  • Вода разжижает кровь и ускоряет процессы кровообращения. 
  • Вода способствует выведению из организма вредных веществ. 
  • Вода снижает аппетит.

Сколько нужно пить воды ежедневно для похудения?

Для похудения человеку нужно пить около 20 миллилитров воды на килограмм веса тела в день. То есть, если вы весите 100 килограммов, то в день вы должны употреблять 2 литра. Очень важно пить именно чистую воду, поскольку она лишена калорий, которые содержатся в чае, соке и других напитках.

Как употребление воды помогает снизить ваш вес?

Для примера возьмем данных Стэнфордского проекта, в котором приняли участие около двух сотен женщин в возрасте от 25 до 50 лет с избыточной массой тела. Они употребляли менее одного литра воды.

"Диета, физическая активность, масса тела, процент жира в организме и окружность талии оценивались в первый день эксперимента, а затем, через 2, 6 и 12 месяцев", - описывает источник исследование, а потом добавляет - как повлияло на людей увеличение потребления воды: "Увеличение потребления питьевой воды вызвало заметную потерю массы тела и жира с течением времени".

Таким образом, вода может помочь "сбросить вес" только при правильном подходе: перед реализацией проекта рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

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Метки:
Здоровье Около спорта Продукты питания

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