Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Питание
Комментарии

Что будет, если каждый день есть сосиски?

Что будет, если каждый день есть сосиски?
©gotovsumom.ru

Сосиски - вкусный и любимый завтрак многих людей. Съел с хлебом, запил чаем и сыт до обеда. Вот только злоупотреблять ими не стоит, поскольку имеют серьезные последствия для здоровья человека. Почему?

Есть сосиски каждый день вредно

Есть сосиски каждый день вредно, так как ежедневное употребление мяса, подвергшегося процессу технологической обработки, может повлечь за собой риск развития раковых заболеваний поджелудочной железы.

К данной категории мясных изделий относятся сардельки, сосиски, бекон. Люди, употребляющие подобные продукты каждый день, дополнительно подвергают себя вероятности заболеть раком поджелудочной железы, которая возрастает на 19%. 

Как часто можно есть сосиски?

Не чаще одного раза в неделю при здоровом сбалансированном питании.

Сколько надо варить сосиски?

В кипящей воде сосиски рекомендуется отваривать около 20 секунд после закипания. Если сосиски замороженные, то их следует варить пять-семь минут.

Надо ли снимать пленку?

Химический состав самой пленки рассчитан на нагревание и никаких вредных веществ не выделяет. Более того, без пленки сосиски могут развариться и растерять вкусовые качества. Если варить сосиски слишком долго, они станут безвкусными и водянистыми.

Кому нельзя есть сосиски?

Пациентам с сердечной недостаточностью, с патологией почек, с подагрой, с фенилкетонурией.

Людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как атеросклероз, гипертоническая болезнь. Всякие добавки и консерванты могут вызывать аллергические реакции. Фосфаты в составе нежелательны для людей, страдающих подагрой и мочекаменной болезнью.

На заметку:

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность развития рака значительно увеличивается, если человек съедает хотя бы одну сосиску в день. Поэтому следите за своим здоровьем и не болейте!

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 16:19
Питание
©gotovsumom.ru Что будет, если каждый день есть сосиски?
Сегодня , 13:36
Питание
©pexels.com Что будет, если есть зелень каждый день?
25 августа, 19:33
Питание
©pexels.com Что будет, если употреблять клетчатку каждый день?
25 августа, 12:15
Питание
©pexels.com Что будет, если есть бананы каждый день
24 августа, 15:30
Питание
©pexels.com Что будет, если неделю не есть мясо
24 августа, 07:14
Питание
©pexels.com Почему нельзя пропускать завтрак?
23 августа, 12:39
Питание
©pexels.com Морковь: польза для организма. Что будет, если есть морковь каждый день?
22 августа, 17:24
Питание
©pexels.com Плохие зубы, зрение и волосы: насколько опасен авитаминоз
22 августа, 14:09
Питание
©pexels.com Дыня: вред и польза для организма
21 августа, 11:06
Питание
©asilikul.ru В чем вред шашлыка?
19 августа, 11:10
Питание
©Crispy.news Почему просмотр футбола ассоциируется с чипсами? Все не просто так
18 августа, 15:30
Питание
©pexels.com Что будет, если каждый день есть фрукты?
18 августа, 13:30
Питание
©pexels.com Почему постоянно хочется сладкого и как бороться с этим желанием
16 августа, 14:11
Питание
©pexels.com Арбуз: вред и польза для организма
10 августа, 14:05
Питание
©pexels.com Что будет, если пить энергетики каждый день
10 августа, 12:58
Питание
©pexels.com Правда ли, что пиво полезно для почек?
9 августа, 15:25
Питание
©pexels.com Почему нельзя есть жареное каждый день
9 августа, 11:35
Питание
©pexels.com Что будет, если есть слишком много мяса?
28 июля, 16:31
Питание
©pexels.com Почему после кофе трясутся руки?
27 июля, 16:45
Питание
©pexels.com Что будет, если постоянно есть острую еду?
27 июля, 15:44
Питание
©pexels.com Почему хочется есть ночью и чем это опасно?
26 июля, 13:26
Питание
©pixabay.com Почему некоторые люди едят и не толстеют
20 июля, 11:41
Питание
©pixabay.com Усталость и головные боли: 6 признаков дефицита железа
18 июля, 12:14
Питание
©pixabay.com Что будет, если каждый день есть фрукты
17 июля, 18:38
Питание
©pixabay.com Ученые выяснили влияние небольших доз алкоголя на здоровье
17 июля, 14:35
Питание
©pexels.com/Polina Tankilevitch Очень важный витамин: названы необычные симптомы дефицита B12
14 июля, 11:46
Питание
©pixabay.com Компот: польза и вред, какой лучше пить
13 июля, 12:10
Питание
©pixabay.com Кому опасно есть мороженое?
12 июля, 13:10
Питание
©pixabay.com Что будет, если есть яйца каждый день
11 июля, 11:52
Питание
©pixabay.com Кофе: польза и вред для здоровья

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus