Казахстанка помогла своему клубу выиграть в немецкой Бундеслиге по настольному теннису

Состоялся очередной тур в немецкой Бундеслиге по настольному теннису, сообщает Olympic.kz.
Интернациональный клуб SV SCOTT в составе казахстанки Анастасии Лавровой, Эдже Харак из Турции, Майи Кунац из Беларуси и нидерландки Карлин ван Лиероп принимал у себя в Йене G.-W. Staffel 1953 из Лимбурга.
Хозяева площадки уверенно провели матч и одержали победу со счетом 6:2. В турнирной таблице команда Лавровой сохраняет пятое место. Анастасия добыла для команды два очка.
22 января SV SCOTT играет в Тоштедте с MTV - одним из лидеров чемпионата Германии.