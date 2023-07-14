© Встреча опыта и молодости. Фараби Давлетчин дал прогноз на дебют Азата Максума в UFC

UFC Fight Night, который пройдёт 16 июля в Лас-Вегасе, может дать старт восходу новой звезды ММА из Казахстана. Свой дебют в октагоне совершит непобежденный Азат Максум, который сразится против опытного Тайсона Нэма. Прогнозом на эту схватку поделился мастер единоборств и амбассадор Parimatch Фараби Давлетчин.

Азат Максум (16-0)

Родился в селе Баканас Алматинской области, но уже в 5 лет переехал с семьей в Алматы. С детства занимался борьбой, в которой добился звания мастера спорта. Также имеет звание мастера спорта по жекпе-жек и является кандидатом в мастера спорта по джиу-джитсу. Дебютировал в ММА в 2017 году, и с тех пор провел 16 боев, все из которых выиграл. Выступал в таких промоушенах, как Octagon, Brave CF и Naiza. В крайнем бою победил бразильца Фабрисиу Нуньеса удушающим приемом, после чего подписал контракт с UFC.

Азат наиболее опасен в партере за счет своей базы в вольной борьбе и жекпе-жек, а также занятиям джиу-джитсу. Также он одно время проходил тренировочный лагерь в Дагестане - регионе с одной из сильнейших борцовских школ в мире. Но не партером единым: Максум также очень хорош в стойке за счет взрывных ударов руками и хорошего чувства дистанции.

Тайсон Нэм (21-13)

Родился на острове Оаху (Гавайи) в 1983 году. С детства занимался дзюдо, а уже в колледже подключил бокс и кикбоксинг. В ММА дебютировал в 2006-м году, и до UFC выступал в таких организациях, как Elite XC, KoTC, Bellator и WSOF (нынешняя PFL). В главной ММА лиге мира дебютировал в 2019 году, где одержал 3 победы и потерпел 4 поражения. Всего же гаваец провёл за карьеру 34 боя: 21 из них он выиграл, 13 проиграл.

Нэм - крайне опытный боец с отличной техникой в стойке и тяжелым ударом. Также он довольно стойкий: из 13 поражений Тайсон лишь 3 раза проиграл досрочно. Неплох гаваец и в партере: за 34 боя он только 1 раз попался на удушающий прием: в марте этого года Бруно Силва финишировал Нэма гильотиной.

Прогноз на бой

В этом бою Давлетчин отдает предпочтение Нэму, но отмечает, что и у нашего соотечественника есть хорошие шансы:

"В этом бою встретятся опыт и молодость. Тайсон Нэм хорошо знаком казахстанским болельщикам по бою с Жалгасом Жумагуловым. Тогда наш боец одержал победу единогласным решением судей. Конечно, гаваец берет опытом и жёсткостью своих ударов, но у него есть пробелы в борьбе. Чем и надо воспользоваться нашему соотечественнику, чтобы дебютировать с яркой досрочной победой. Но Азату надо быть крайне осторожным с работой в стойке, ведь Тайсон Нэм имеет больше опыта. Мой прогноз: 60%, что победит Тайсон Нэм, 40% - Азат Максум", - заключил эксперт.

Коэффициенты на бой от Parimatch:

Победа Тайсона Нэма – 4.00, победа Азата Максума – 1.22

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