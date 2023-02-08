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"Вест Хэм" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета

"Вест Хэм" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
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Лондонское дерби. Это словосочетание звучит интересно вне зависимости от того, кто и с кем играет. Несмотря на то, что "молотобойцы" идут в нижней части турнирной таблицы, а "Челси" лишь на 9-й строчке, встречу этих команд никак нельзя отнести к заурядным.

Айдын Кожахмет, известный казахстанский журналист и специалист по футболу, стал официальным экспертом Parimatch и будет радовать вас прогнозами на топ-матчи. Его инсайды часто звучат на телеканале Qazsport, цитируются в лидирующих спортивных изданиях на территории СНГ. Кроме того, Айдын ведет успешный telegram-канал Kozhakhmet inside, где делится своими мыслями и впечатлениями о казахстанских и мировых чемпионатах.

"Вест Хэм"

Подопечные Дэвида Мойеса представляют из себя то, что мы привыкли видеть: крепкая команда с бойцовскими качествами. Когда лидеры "молотобойцев" Деклан Райс, Майкл Антонио, Лукас Пакета и Джанлукка Скамакка здоровы и доступны для матчей, то они способны удивлять. На сегодняшний день состав "Вест Хэма" стабилизирован (хоть Скамакка все еще травмирован), а это значит, что соседей по Лондону ждет жаркий прием.

Как бы это ни походило на клише, но для защитников хозяев, Курта Зума и Эмерсона, эта встреча является принципиальной, ведь оба когда-то защищали цвета "аристократов". Правда, Зума вряд ли поможет своей команде, поскольку лечит травму. Но в раздевалке он наверняка внесет свою лепту для должного настроя партнеров.

В последнем туре "Вест Хэм" добыл почетную ничью на выезде с "Ньюкаслом", идущим в зоне лидеров. Это должно придать дополнительной уверенности парням из Ист-энда в городском дерби.

"Челси"

В январе название этого клуба чаще всего встречалось в новостных лентах в связи с большим количеством дорогущих трансферов. Новые владельцы "Челси" потратили несколько миллионов фунтов на усиление состава. Но пока дивидендов это не приносит.

"Челси" последние два матча завершил вничью, причем без голов. Это вряд ли можно записать в актив атакующей группы команды. Зиеш, Хаверц, Маунт, Стерлинг и примкнувший к ним совсем недавно Мудрик из кожи вон лезут, чтобы разразиться голами, но пока у них это получается довольно плохо. Уж больно много травмированных и дисквалифицированных в команде Грэма Поттера.

"Аристократы" чередуют удачные матчи с провальными, что явно указывает на отсутствие стабильности в их игре.

История личных встреч

Очные встречи этих клубов в последние годы, естественно, завершаются преимущественно в пользу "Челси". Но в последних пяти матчах на поле "Вест Хэма" трижды победу праздновали именно "молотобойцы". Ну а последнее дерби на поле "аристократов" было уже в пользу "Челси" - 2:1.

Прогноз на матч

Несмотря на то, что обеим командам в последнее время голы даются с трудом, я все же рискну предположить, что в этом матче забьют оба клуба. Мои друзья из Parimatch оценивают этот исход коэффициентом 1.91. И это, на мой взгляд, весьма щедро.

Объясню почему: во-первых, на поле "Вест Хэма" матчи между этими командами часто завершаются результативно. Во-вторых, когда-нибудь их ведь должно прорвать! Оборона хозяев не так надежна, как хотелось бы Дэвиду Мойесу. А хаос в атаке "Челси" тоже должен устаканиться. Почему бы этому не случиться в эту субботу на "Лондон Стэдиум"? 

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Вест Хэм" - 3.30, Ничья - 3.30, "Челси" - 2.25

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Метки:
Parimatch АПЛ Челси

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