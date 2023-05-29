© Пикник с чемпионом и мастер-класс по нунчакам: как прошли выходные у алматинцев

Сезон летних походов в горы получил дерзкий старт в минувшие выходные. И запустил его никто иной, как чемпион мира по тхэквондо и автор популярного #bottlecapchallenge, Фараби Давлетчин вместе со своим официальным партнером Parimatch. Участники узнали, как правильно махать нунчаками и растягиваться без риска не разогнуться. А если вы пропустили все веселье, читайте материал и вдохновляйтесь.

27 мая в городе Алматы состоялся дебютный "Пикник с чемпионом", где любители активного отдыха и желающие к нему приобщиться смогли подняться в горы вместе с известным казахстанским спортсменом Фараби Давлетчиным. Мероприятие собрало больше 30 участников.

Поход стартовал ранним утром с фонтана на Медеу, и уже тут самые заряженные были вознаграждены за проявленное рвение – первые 50 прибывших на место сбора получили "чемпионские боксы" с подарками от Parimatch.

"Мы верим, что популяризация спорта во многом зависит от мышления, поэтому нам важно было показать казахстанцам, что спорт – это не обязательно тренировки до седьмого пота и дорогие абонементы. Спортом можно заниматься в любое время, в любом темпе и в приятной компании. А подъем на Горельник – самый доступный и любимый маршрут алматинцев. Отдельное спасибо нашему амбассадору Фараби Давлетчину за чуткое наставничество и умение мотивировать начинающих спортсменов", – поделилась Мария Богородская, руководитель отдела коммуникаций Parimatch Kazakhstan.

После небольшой разминки экспедиция приступила к покорению "лестницы здоровья", все 842 ступеньки до плотины, где спортсмены смогли перевести дух и насладиться видами. Далее подъем до Горельника на специально отведенное место, где Давлетчин провел два увлекательных мастер-класса по растяжке и владению нунчаками.

"Атмосфера была очень классная. Мы размялись, поднялись вместе по лестнице под музыку. Некоторые замеряли время – один из участников смог достичь вершины за 8 минут. Но я горжусь каждым, кто пришел и прошел с нами весь путь до Горельника. Самые заряженные также поучаствовали в мастер-классе по нунчакам. Думаю, что подобные мероприятия нужно проводить чаще для продвижения активного отдыха и здорового образа жизни. Я и мой партнер Parimatch уже планируем следующий “пикник”, так что рекомендую всем желающим следить за новостями и быть наготове!" – сказал Фараби Давлетчин, чемпион мира по тхэквондо и хапкидо, а также амбассадор Parimatch Kazakhstan.

Самая активная часть мероприятия на этом завершилась, и участники получили возможность расслабиться на пикнике, а также сфотографироваться и пообщаться с самим чемпионом в неформальной обстановке.

Смотрите видео, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу первого совместного похода в горы с Parimatch:

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