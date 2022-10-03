Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Parimatch.kz
Комментарии

Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ)

Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ)
©Parimatch Kazakhstan

Продуктивное двухлетнее сотрудничество Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ) и онлайн-букмекера №1 Parimatch Kazakhstan расширяется. В рамках нового договора Parimatch становится титульным партнером мужского (PRO), молодежного (JASTAR), женского (QYZDAR) и любительского (TUNGI) Чемпионатов Казахстана по хоккею на 2022-2025 годы.

Новое соглашение усилит ряд имеющихся договоренностей и предоставит новые возможности для развития казахстанского хоккея. Большое внимание будет уделено организации трансляций. Впервые в эфире будут показаны матчи всех казахстанских хоккейных лиг: PRO, JASTAR, QYZDAR и TUNGI Hokei Ligasy. Соглашение охватит и национальные сборные в рамках, не нарушающих условия Международной Федерации Хоккея. Это значит, что болельщики смогут увидеть домашние и выездные игры на подготовительных турнирах к Чемпионатам Мира.

"По прошествии двух лет партнерства с компанией Parimatch мы приняли решение продлить действующий договор на следующие три года. Я считаю, что такой шаг говорит об уверенности обеих сторон в плодотворной работе по реализации совместных долгосрочных целей, направленных на развитие хоккея в Казахстане.

Хорошим показателем нашего партнерства является телеканал "InSport", а затем и хоккейное подразделение "InHockey", которые существенно улучшили качество трансляций и сейчас готовы выйти на новый уровень. Во всех регионах воспитываются новые кадры - комментаторы, операторы и т.д. Все это делается ради популяризации казахстанского хоккея, и мы рады, что в достижении этой цели нам помогает такой сильный партнер, как Parimatch", - поделился будущими планами генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

Соглашение также позволит уделить особое внимание обучающим и развлекательным мероприятиям в спортивной сфере. В совместных планах проведение семинара по спортивному маркетингу для сотрудников клубов, детско-юношеских спортивных школ и студентов 3-4 курсов, обучающихся на медиа-специальностях. Помимо вышесказанного планируется 3-месячный учебный курс по спонсорству в спорте для специалистов отделов маркетинга в профессиональных клубах. Необходимо отметить, что данные курсы и семинары будут бесплатными, в рамках сотрудничества с Parimatch.

"Пролонгация соглашений с Казахстанской Федерацией Хоккея дает возможность закрепить наши прежние договоренности, совершенствовать достижения и на этой прочной базе продолжить строить смелые планы. Мы хотим реализовать новые классные проекты, польза от которых будет, действительно, ощутима для всех.  Сейчас мы находимся в поисках нестандартных форматов, доступных для широкого круга лиц и способных объединить в себе спорт, образование и драйв", - дал комментарий Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan.

Соглашение предусматривает изменение названия чемпионатов на PARIMATCH PRO/JASTAR/QYZDAR/TUNGI Ligasy и интеграцию логотипа и айдентики титульного партнера в графику и трансляции клубов-участников Чемпионатов.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Parimatch Букмекеры Сборная РК по хоккею Казахстанский хоккей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:42
Parimatch.kz
Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ) Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ)
30 сентября, 14:35
Parimatch.kz
Parimatch входит в сезон-22/23 с четырьмя партнерами в АПЛ Parimatch входит в сезон-22/23 с четырьмя партнерами в АПЛ
3 июня, 17:50
Parimatch.kz
Геймификация в беттинге и типы игровых личностей Геймификация в беттинге и типы игровых личностей
29 мая, 17:44
Parimatch.kz
Большой финал ЧМ по хоккею: прогноз от Константина Пушкарева Большой финал ЧМ по хоккею: прогноз от Константина Пушкарева
27 мая, 18:34
Parimatch.kz
Константин Пушкарев дал прогноз на полуфинал ЧМ по хоккею Константин Пушкарев дал прогноз на полуфинал ЧМ по хоккею
27 мая, 16:59
Parimatch.kz
Финал ЛЧ: новая глава в борьбе "Ливерпуля" и "Реал Мадрида" Финал ЛЧ: новая глава в борьбе "Ливерпуля" и "Реал Мадрида"
26 мая, 11:28
Parimatch.kz
Швейцария - США: прогноз на топ-матч в плей-офф чемпионата мира по хоккею Швейцария - США: прогноз на топ-матч в плей-офф чемпионата мира по хоккею
25 мая, 18:38
Parimatch.kz
ЧМ по хоккею: прогноз эксперта на матч Финляндия - Словакия ЧМ по хоккею: прогноз эксперта на матч Финляндия - Словакия
24 мая, 18:00
Parimatch.kz
Ставим на хозяев ЧМ-2022, или как завершится топовый матч турнира Ставим на хозяев ЧМ-2022, или как завершится топовый матч турнира
24 мая, 13:00
Parimatch.kz
Геймификация в беттинге, или как сделать спорт еще интереснее Геймификация в беттинге, или как сделать спорт еще интереснее
23 мая, 17:38
Parimatch.kz
ЧМ по хоккею: эксперт предсказывает победу Казахстана в матче с Италией ЧМ по хоккею: эксперт предсказывает победу Казахстана в матче с Италией
18 мая, 18:27
Parimatch.kz
Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы Андрей Карпович дал прогноз на финал Лиги Европы
17 мая, 16:39
Parimatch.kz
Геймификация - тренд беттинг-индустрии Геймификация - тренд беттинг-индустрии
13 мая, 14:00
Parimatch.kz
Хоккеист Константин Пушкарев стал экспертом Parimatch Хоккеист Константин Пушкарев стал экспертом Parimatch
12 мая, 18:00
Parimatch.kz
Удача на нашей стороне: три самые неожиданные победы в истории спорта Удача на нашей стороне: три самые неожиданные победы в истории спорта
12 мая, 11:00
Parimatch.kz
КФХ и сборная Казахстана по хоккею объявили нового официального партнера КФХ и сборная Казахстана по хоккею объявили нового официального партнера
20 апреля, 11:00
Parimatch.kz
Все только начинается: как встретили сезон весна-лето на "Шымбулаке" Все только начинается: как встретили сезон весна-лето на "Шымбулаке"
13 апреля, 15:09
Parimatch.kz
“Отдадим последнее ради победы”: ХК “Сарыарка” о финале чемпионата Казахстана по хоккею “Отдадим последнее ради победы”: ХК “Сарыарка” о финале чемпионата Казахстана по хоккею
23 февраля 2022, 11:32
Parimatch.kz
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
17 февраля 2022, 16:00
Parimatch.kz
Parimatch стал титульным партнером ФК "Амкал" Parimatch стал титульным партнером ФК "Амкал"
3 февраля 2022, 10:50
Parimatch.kz
Топ-бой недели: возвращение Шавката "Кочевника" Рахмонова Топ-бой недели: возвращение Шавката "Кочевника" Рахмонова

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus