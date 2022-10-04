Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation

Глобальный букмекерский бренд Parimatch стал эксклюзивным титульным спонсором известной игровой и киберспортивной организации 00Nation.Стороны усиливают сотрудничество начиная с 1 октября 2022 года.

Согласно условиям годового контракта, Parimatch становится единственным оператором ставок с эксклюзивными правами на бренд 00Nation и возможностью размещать свой логотип на продукции и сайтах команды CS:GO. В свою очередь бренд будет поддерживать 00Nation через серию мощных маркетинговых инициатив.

"Мы приветствуем 00Nation в списке мировых партнеров Parimatch. Это сотрудничество поможет укрепить наши связи с международным сообществом кибеспортсменов и предоставит пользователям лучшее из мира ставок (беттинга) и киберспорта. Parimatch и 00Nation разделяют невероятный боевой дух, который, я уверен, станет основой многих интересных мероприятий на протяжении всего сотрудничества", - сказал Степан Шульга, глава Esports в Parimatch Tech.

00Nation является одной из самых узнаваемых киберспортивных организаций, которая в настоящее время занимает 18-е место в рейтинге CS:GO Teams World по HLTV. В нынешнем составе команды числятся ведущие бразильские игроки CS:GO, в том числе такие легенды, как Эпитасио "TACO" де Мело и Марсело "coldzera" Давид. Последний был мировым амбассадором Parimatch в 2021 году.

"Parimatch на протяжении многих лет поддерживал киберспорт, одну из крупнейших и быстрорастущих отраслей в мире. Мы с нетерпением ждем этого сотрудничества и надеемся, что оно поможет нам занять большее место в сообществе Esports, усиливая наш рост и успех в глазах любителей киберспорта", - прокомментировал Рикардо Синигалья, глава региона Америка в 00Nation.

В этом году 00Nation проходит квалификацию на IEM Rio Major 2022. Команда уже прошла в региональные турниры RMR, которые состоятся в начале октября. RMR определит группы, которые будут участвовать в Rio Major, запланированном на ноябрь. У 00Nation есть все шансы попасть в плей-офф.

"Стремительность и инновационность - это те качества, которые бренд Parimatch считает особо важными в своей деятельности, а 00Nation является их воплощением. То, как развивается киберспорт, и то, какие эмоции он несет в массы, очень близко нам по духу. Уже сейчас понятно, что наше сотрудничество будет очень интересным и разносторонним. В планах крупные совместные активности, которые не останутся незамеченными не только любителями киберспорта, но и мировой общественностью в целом. А пока мы искренне желаем ребятам пройти в плей-офф и показать свой боевой дух", - отметил Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan.

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