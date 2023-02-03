Parimatch приглашает всех поддержать Казахстан на международном турнире

С 4 по 7 февраля на "Барыс Арене" в городе Астане пройдет международный турнир по хоккею с шайбой Parimatch Eurasia Jastar Cup 2023 в категории U-18. Болельщики смогут поддержать восходящих звезд казахстанского хоккея и насладиться увлекательной шоу-программой.

Мероприятие проводится Казахстанской федерацией хоккея и Parimatch. В рамках турнира казахстанские хоккеисты до 18 лет встретятся с командами из близлежащих стран как в традиционном формате игры, так и нестандартном 3х3. У молодых спортсменов будет возможность получить игровую практику на международном уровне перед предстоящим чемпионатом мира, который пройдет в апреле во Франции.

Подобные чемпионаты играют большую роль для развития спорта в стране. За время сотрудничества КФХ и Parimatch уже организовали несколько мероприятий, включая Кубок Qazaqstan Hockey Open в феврале 2021 среди взрослых команд и Ice Games 3x3 в январе этого года.

"Parimatch Eurasia Jastar Cup станет еще одним шагом не только к развитию нашего сотрудничества, но и хоккея в целом, особенно детско-юношеского. Предстоящий чемпионат - первый в своем роде, в том числе потому, что включает новый и динамичный формат 3х3, а также необычную схватку мужской и женской сборных. Пользуясь случаем, приглашаем всех болельщиков на матчи Parimatch Eurasia Jastar Cup! Также зрители смогут посмотреть матчи по ТВ - все трансляции будут доступны на телеканале Insport и на Youtube", - сообщает Глеб Каратаев, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея.

Обширные трансляции матчей казахстанского хоккея - еще один немаловажный продукт сотрудничества КФХ и Parimatch. Совместными усилиями в 2020 году во всех регионах страны были запущены прямые эфиры матчей Pro Hokei Ligasy и Jas Ligasy. Уже с текущего сезона казахстанцы смогут смотреть матчи всех национальных лиг, включая женскую и любительскую. Полученные средства направляются на внедрение и разработку программы Jas Nomad и другие проекты, способствующие развитию хоккея в Казахстане.

"Parimatch Eurasian Jastar Cup - очередная веха, которую мы планируем развивать в нашем долгосрочном партнерстве с Федерацией с целью популяризовать этот увлекательный вид спорта, привить любовь к нему, а также поддержать молодое поколение спортсменов в дальнейших шагах по покорению мировой ледовой арены", - поделилась Надежда Рязанцева, директор по бренд-маркетингу Parimatch Kazakhstan.

Помимо зрелищных матчей, зрителей ждет развлекательная программа с играми, музыкой и угощениями. Вход для всех желающих бесплатный.

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