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Parimatch поделился успехами трехлетнего сотрудничества с Казахстанской федерацией хоккея

Parimatch поделился успехами трехлетнего сотрудничества с Казахстанской федерацией хоккея
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Спустя три года ярких хоккейных событий, международная беттинг-компания Parimatch и Казахстанская федерация хоккея пришли к обоюдному решению завершить многолетнее сотрудничество. Самое время вспомнить, каких высот достигли партнеры в своем желании поддерживать и развивать отечественный хоккей.

История берет начало в 2020 году, когда Parimatch стал титульным партнером чемпионата PRO Hokei Ligasy и Кубка Казахстана. Спонсорская поддержка была как нельзя кстати – нагрянула пандемия, и проводить матчи стало затруднительно, что заметно замедлило развитие спорта. Спустя год компания подписала две региональные команды - "Темиртау" и "Сарыарка". С последней Parimatch продолжает сотрудничество по сей день.

В 2022-м Parimatch и КФХ поделились своими первыми результатами и объявили о расширении контракта. Новое соглашение включало в себя титульное партнерство со всеми чемпионатами Казахстана: мужского (PRO), женского (QYZDAR), молодежного (JASTAR) и любительского (TUNGI).

Итак, что же было сделано за эти три года? Главным достижением в рамках популяризации хоккея партнеры считают создание телеканала Insport с хоккейным подразделом Inhockey, которые позволили казахстанцам наслаждаться матчами локальных и международных чемпионатов в высоком качестве.

Кроме того, Parimatch неоднократно участвовал в организации зрелищных мероприятий в целях развития хоккея на национальном и региональном уровнях. Среди них: международные соревнования Eurasia Jastar Cup 2023 в категории U-18 и первый в своем роде турнир Ice Games в необычном формате 3х3. Также бренд активно поддерживал сборную Казахстана в ежегодных розыгрышах чемпионата мира по хоккею.

Компания благодарит Казахстанскую федерацию хоккея за продуктивное сотрудничество и желает только процветания чемпионату Казахстана и талантливым спортсменам нашей страны.

"Три года - это очень хороший срок для сотрудничества. С одной стороны, была проделана внушительная совместная работа по развитию хоккея в Казахстане, так что данное решение далось нам нелегко. Но мы решили идти вперед, ведь спорт не стоит на месте, а постоянно находится в движении. Убеждена, что это станет хорошим трамплином как для нас, так и для федерации в наших новых начинаниях", – поделилась комментарием Виктория Андреева, представитель отдела спонсорства Parimatch Kazakhstan.

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