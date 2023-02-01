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Parimatch объявляет о партнерстве с Казахстанским дрифтом

Parimatch объявляет о партнерстве с Казахстанским дрифтом
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Международный беттинговый бренд Parimatch врывается в 2023 год с прибавлением в семье партнеров и амбассадоров, заключив контракт о сотрудничестве с главными Республиканскими соревнованиями по автомотоспорту - Gorilla Drift Championship.

Соревновательный дрифт в Казахстане - молодой, но стремительно растущий в популярности вид спорта. Ранее он принадлежал к культуре андеграунда, собирая любителей экстремальной езды на локальных заездах, но в 2014 году команда энтузиастов поставила перед собой более амбициозные цели. Так и появился на свет Республиканский чемпионат Gorilla Drift Championship.

"Когда стало понятно, что судьба соревновательного дрифта под угрозой существования в нашей стране, мы подумали - кто, если не мы? С тех пор состоялось немало турниров, и хотя для кого-то дрифт по-прежнему экзотический спорт, можно смело сказать, что интерес казахстанцев растет, а всеобщее признание - лишь вопрос времени", - сообщил Артем Чекменев, основатель и руководитель Gorilla Drift Championship.

В 2023 году организаторы планируют выйти на новый уровень при поддержке нового партнера, беттинг-компании Parimatch. Первым значимым новшеством станет проведение отдельных чемпионатов для категорий Pro и Street Legal.

"В Pro-чемпионате участвует в среднем около 30 человек, но за последние сезоны конкуренция заметно выросла. В этом году Gorilla Drift Championship будет включать в себя 5 этапов для профессиональных дрифтеров, а для любителей планируется свой отдельный турнир Gorilla Drift Street Legal. Это еще один шаг к новому уровню, который повысит качество мероприятия в целом, и мы рады сделать его вместе с Parimatch. Когда встречаются две команды, которые любят спорт, можно быть уверенными, что он будет только расти и развиваться", - продолжил Артем Чекменев.

В рамках сотрудничества Parimatch стал официальным представителем чемпионатов по дрифту на территории страны, а также приобрел амбассадоров в лице чемпионов Казахстана - Антона Авдеева, Александра Бочкарева и Антона Шарымова.

Со своей стороны беттинг-компания Parimatch будет оказывать поддержку в организации и проведении мероприятий по автомотоспорту, освещении чемпионатов и активный вклад в развитие данного вида спорта. По словам директора по бренд-маркетингу Parimatch Kazakhstan Надежды Рязанцевой:

"Дрифт - спорт, которому нужен сильный партнер. Такой, как Parimatch. Мы рады, что наши цели и видение по развитию этого вида спорта совпали с командой организаторов. Вместе мы сможем сделать больше".

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Parimatch

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