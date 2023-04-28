Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Parimatch.kz
Комментарии

О чем говорят спортивные журналисты

О чем говорят спортивные журналисты
©Parimatch

Образовательный проект медиахолдинга Atameken Business и международной беттинг-компании Parimatch предоставляет платформу для открытого диалога о проблемах спортивной журналистики Казахстана. В этот раз темой обсуждения стали экстремальные виды спорта.

Среди спикеров выступали представители от Red Bull, Gorilla и Parimatch. Эти бренды уже давно и плотно ассоциируются с самыми яркими и адреналиновыми событиями как в Казахстане, так и за рубежом.

"Мы регулярно проводим известные на весь мир ивенты, чтобы развивать спорт и культуру. У нас есть специальные медиаплатформы с фото- и видеоматериалами для журналистов и блогеров, которые можно свободно использовать в своих целях. Таким образом, мы помогаем производить уникальный, авторский контент и объединяем тех, кто "болеет" спортом и экстримом в единое комьюнити", - поделилась в своем выступлении специалист по коммуникациям и социальным медиа Red Bull Kazakhstan Назира Елтай.

Несмотря на свое основное направление деятельности, каждый из спикеров упомянутых брендов подчеркнул, что развитие спорта в стране является для них одной из первостепенных задач. По словам директора по коммуникациям и спонсорству Parimatch Eastern Europe Алены Кобозевой, поддержка экстремальных проектов - это всегда беспроигрышный вариант:

"Экстрим - это ниша, которая собрала вокруг себя целую армию фанатов. Футбол футболом, но есть виды спорта, которые интересуют все большее количество людей, и они сейчас на пике".

Как спикеры, так и журналисты убеждены – качественная инфраструктура напрямую влияет на стремление спортсменов бить собственные рекорды и пропагандировать здоровый образ жизни.

"Каждый алматинец знает Chimba Park, где на высоте 3200 метров могут тренироваться как профессионалы, так и любители. Учитывая дороговизну зимних видов спорта, мы постарались сделать эту площадку доступной широкой аудитории в плане ценового сегмента и по инфраструктуре. Этой же политики мы придерживаемся со скейт-парком в Центральном парке Алматы", - подчеркнул Head of Sport & Event | Gorilla Energy Central Asia Александр Кучура.

Экстримом в последние годы интересуются все большее количество человек. Видеоролики с трюками спортсменов-экстремалов набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

"Те виды спорта, которые раньше собирали по 2-3 тысячи, сейчас набирают 50 000 участников. Велогонки, заплывы, забеги в Казахстане вышли на абсолютно новый уровень. В техническом плане и в оснащении мы ничем не уступаем Америке и Европе. И здесь очень важно подчеркнуть влияние СМИ, ведь именно они делают даже самый скучный вид спорта интересным и захватывающим. А где есть интерес, там есть финансирование и промоушн", - поделился в заключительном выступлении генеральный директор компании "Экстремальная Атлетика", спортсмен-экстремал Тимур Артюхин.

Посмотреть предыдущие семинары можно на YouTube-каналах Atameken Business или Parimatch Kazakhstan.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Parimatch

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 18:08
Parimatch.kz
©Parimatch О чем говорят спортивные журналисты
25 апреля, 17:25
Parimatch.kz
© Лошадиные силы: ключевые даты из истории конного спорта
21 апреля, 17:56
Parimatch.kz
©Parimatch "Ньюкасл" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
19 апреля, 17:17
Parimatch.kz
© "Интер" - "Бенфика": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:45
Parimatch.kz
© "Наполи" - "Милан": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:09
Parimatch.kz
© Табун лошадей могут выиграть казахстанцы
14 апреля, 11:39
Parimatch.kz
© Let the drift begin: старт 1-го этапа Gorilla Drift Championship 2023
12 апреля, 18:40
Parimatch.kz
© "Реал Мадрид" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
11 апреля, 17:43
Parimatch.kz
© "Манчестер Сити" - "Бавария": прогноз от Айдына Кожахмета
7 апреля, 15:09
Parimatch.kz
© Перейра - Адесанья: прогноз Фараби Давлетчина на титульный бой UFC 287
4 апреля, 16:45
Parimatch.kz
© Разговор за баром: пилоты рассказали о предстоящем чемпионате Казахстана по дрифту
16 февраля, 19:01
Parimatch.kz
© "Челси" - "Саутгемптон": чего ожидать от матча
15 февраля, 17:45
Parimatch.kz
© "Барселона" - "Манчестер Юнайтед": жаркая битва в Лиге Европы
15 февраля, 09:51
Parimatch.kz
©Parimatch "Боруссия" - "Челси": первый исторический матч
14 февраля, 15:53
Parimatch.kz
© Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке
10 февраля, 18:00
Parimatch.kz
©Parimatch "Манчестер Сити" - "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета
10 февраля, 17:34
Parimatch.kz
©Parimatch "Лестер" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
9 февраля, 21:36
Parimatch.kz
© Чемпион мира по тхэквондо дал прогноз на бой Махачева в UFC 284
9 февраля, 17:42
Parimatch.kz
© Фараби Давлетчин стал официальным амбассадором Parimatch
8 февраля, 19:29
Parimatch.kz
© "Вест Хэм" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
3 февраля, 10:40
Parimatch.kz
© Parimatch приглашает всех поддержать Казахстан на международном турнире
1 февраля, 11:11
Parimatch.kz
© Parimatch объявляет о партнерстве с Казахстанским дрифтом
27 января, 14:58
Parimatch.kz
© Хоккей по-шымкентски: Турнир Ice Games 3x3
13 декабря, 19:05
Parimatch.kz
© Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир!
8 декабря, 16:59
Parimatch.kz
©Parimatch Kazakhstan Sports & Media deTalks: SMM как ресурс спортивных медиа
15 ноября, 18:16
Parimatch.kz
© Казахстанцы могут выиграть квартиру во время чемпионата мира по футболу
11 ноября, 15:18
Parimatch.kz
© Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве
3 ноября, 15:30
Parimatch.kz
©Parimatch Parimatch и Team Secret заключили соглашение о партнерстве
4 октября 2022, 17:57
Parimatch.kz
© Parimatch стал эксклюзивным глобальным спонсором 00Nation
3 октября 2022, 10:42
Parimatch.kz
©Parimatch Kazakhstan Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ)

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus