О чем говорят спортивные журналисты

Образовательный проект медиахолдинга Atameken Business и международной беттинг-компании Parimatch предоставляет платформу для открытого диалога о проблемах спортивной журналистики Казахстана. В этот раз темой обсуждения стали экстремальные виды спорта.

Среди спикеров выступали представители от Red Bull, Gorilla и Parimatch. Эти бренды уже давно и плотно ассоциируются с самыми яркими и адреналиновыми событиями как в Казахстане, так и за рубежом.

"Мы регулярно проводим известные на весь мир ивенты, чтобы развивать спорт и культуру. У нас есть специальные медиаплатформы с фото- и видеоматериалами для журналистов и блогеров, которые можно свободно использовать в своих целях. Таким образом, мы помогаем производить уникальный, авторский контент и объединяем тех, кто "болеет" спортом и экстримом в единое комьюнити", - поделилась в своем выступлении специалист по коммуникациям и социальным медиа Red Bull Kazakhstan Назира Елтай.

Несмотря на свое основное направление деятельности, каждый из спикеров упомянутых брендов подчеркнул, что развитие спорта в стране является для них одной из первостепенных задач. По словам директора по коммуникациям и спонсорству Parimatch Eastern Europe Алены Кобозевой, поддержка экстремальных проектов - это всегда беспроигрышный вариант:

"Экстрим - это ниша, которая собрала вокруг себя целую армию фанатов. Футбол футболом, но есть виды спорта, которые интересуют все большее количество людей, и они сейчас на пике".

Как спикеры, так и журналисты убеждены – качественная инфраструктура напрямую влияет на стремление спортсменов бить собственные рекорды и пропагандировать здоровый образ жизни.

"Каждый алматинец знает Chimba Park, где на высоте 3200 метров могут тренироваться как профессионалы, так и любители. Учитывая дороговизну зимних видов спорта, мы постарались сделать эту площадку доступной широкой аудитории в плане ценового сегмента и по инфраструктуре. Этой же политики мы придерживаемся со скейт-парком в Центральном парке Алматы", - подчеркнул Head of Sport & Event | Gorilla Energy Central Asia Александр Кучура.

Экстримом в последние годы интересуются все большее количество человек. Видеоролики с трюками спортсменов-экстремалов набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

"Те виды спорта, которые раньше собирали по 2-3 тысячи, сейчас набирают 50 000 участников. Велогонки, заплывы, забеги в Казахстане вышли на абсолютно новый уровень. В техническом плане и в оснащении мы ничем не уступаем Америке и Европе. И здесь очень важно подчеркнуть влияние СМИ, ведь именно они делают даже самый скучный вид спорта интересным и захватывающим. А где есть интерес, там есть финансирование и промоушн", - поделился в заключительном выступлении генеральный директор компании "Экстремальная Атлетика", спортсмен-экстремал Тимур Артюхин.

Посмотреть предыдущие семинары можно на YouTube-каналах Atameken Business или Parimatch Kazakhstan.

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